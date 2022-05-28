郭彥均慘了！稱「很多孩子走了」　蘇貞昌斥不實謠言要查辦

記者陳家祥／台北報導

藝人郭彥均日前在臉書發文指「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，直指政府防疫不力，引發外界討論。儘管郭彥均已在臉書道歉並刪文，但行政院長蘇貞昌28日表示，這種不實的謠言、內容相近類似，都有相近的團體很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜，「我們會加以究責查辦」。

▲郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）



蘇貞昌表示，這種不實的謠言、內容相近類似，都有相近的團體很明顯究責查辦，同時也希望國人同胞不要相信假訊息，不要亂傳未經查證的訊息」。