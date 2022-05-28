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金正恩動怒下令徹查！北韓新義州居民確診逃中國　恐依軍法判死刑

▲▼金正恩。（圖／路透社）

▲金正恩得知新義州有居民「脫北」潛逃至中國後非常憤怒，親自下令嚴格查辦。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）國內爆發新冠疫情，在當局下達封城、限制居民外出活動後，新義州市5名居民竟游過鴨綠江「脫北」，逃離至中國遼寧省丹東市，經篩檢後確診，儘管此說法被中國當局否認，卻還是讓北韓最高領導人金正恩怒火沖天，直接下令徹查。據傳，北韓疫情期間轉換為戰時體制，5人恐面臨死刑。

先前來自遼寧丹東的北韓內部消息人士向南韓媒體透露，北韓平安北道新義州市5名居民在當局下令封城、限制民眾外出活動後，竟然於本月18日凌晨私自游過鴨綠江，潛逃至距離丹東市區東北方50公里處的古樓子鄉（丹東市寬甸滿族自治縣），該村落與北韓隔著鴨綠江相望，5名居民潛逃後旋即遭中國公安逮捕，其中2人繼續潛逃、另外3人之中篩檢後發現有確診者。

▲▼北韓因新冠疫情實施封城後，平壤黎明大街一片空蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓因新冠疫情實施封城後，平壤黎明大街一片空蕩。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日北韓》（Daily NK），儘管事後丹東當局否認有來自北韓的確診民眾潛逃至境內，不過金正恩卻還是極為憤怒。北韓內部消息人士24日指出，金正恩21日親自向國家保衛省下達「1號指示」，要求徹查該案後嚴格懲處脫北者與相關人員。

對此，北韓國家保衛省下令強化平安北道、兩江道國境警備隊的防禦態勢，同時嚴格查辦新義州一帶10號哨所的指揮官，哨所執勤人員與中隊長、大隊長、連隊長等指揮官恐須擔起連帶責任。

另外，國家保衛省懷疑邊境哨所暗藏內鬼，因為若從新義州橫渡鴨綠江來到丹東，需要經過10號哨所與防疫哨站，因此下令全面撤換哨所兵力與相關人員。

經過當局第1次的調查，研判潛逃的新義州5名居民最有可能從鴨綠江下游威化島出發，憑著過去豐富的走私貿易經驗，在熟稔地理形勢的情況下成功橫渡鴨綠江、潛逃至中國。

▲▼進入中國遼寧省丹東市的海關前，可以看到幾輛來自北韓的貨車。（圖／達志影像／newscom）

▲進入中國遼寧省丹東市的海關前，可以看到幾輛來自北韓的貨車。（圖／達志影像／newscom）

根據《自由亞洲電台》（RFA），一名居住在北韓咸鏡北道穩城郡的消息人士透露，自從新義州傳出有居民「脫北」橫渡鴨綠江後，當局便針對邊境居民進行演講、實施思想教育改革，表示在疫情非常時期背叛有養育之恩的祖國，是禽獸不如的人間敗類雜種。

據悉，北韓從本月12日首度對外透露國內出現Omicron病毒確診死亡患者後，平壤當局便以國家非常防疫司令部為中心，下令所有政府機關實施戰時體制，金正恩將疫情定調為「建國以來最大動亂」後，更嚴格要求將脫北事件相關人員依照戰時法律處置。

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