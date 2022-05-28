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北韓連消毒水都做不出來！民眾嘆金正恩愛喊口號：乾脆撈海水喝就好

▲▼金正恩15日視察平壤大同江區域的藥局。（圖／路透社）

▲金正恩15日視察平壤大同江區域的藥局，指示藥局須24小時經營。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）首度對外坦承疫情爆發後，外界普遍好奇醫療資源極度匱乏的北韓如何應對。隨著北韓最高領導人金正恩親自視察藥局、督導藥物分配，近來通報的發燒患者數遞減，當局誇讚防疫策略奏效、在防疫上展現無敵自信。不過有居民卻透露，北韓本身連消毒藥水都嚴重缺乏，然而金正恩卻只顧著喊口號。

根據《每日北韓》（Daily NK），來自北韓咸鏡南道的內部消息人士昨（27）日透露，北韓在新冠疫情爆發之餘，因為國內極度缺乏消毒藥水，導致難以順利阻擋新冠病毒擴散，即便國家非常防疫司令部指示全國工廠與各企業的員工上班時應徹底消毒洗手，卻因為缺乏消毒藥水與相關材料，在生產與分配上面臨困境。

報導指出，隨著全球新冠疫情於2020年初爆發，北韓決定封鎖與中國交界的邊境、全面停止朝中邊境貿易，導致民生物資與原物料進口困難，連帶造成生產消毒藥水的原物料短缺。

▲▼北韓派遣醫療專業人員前往各家庭宣導防疫方偵。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓派遣醫療專業人員前往各家庭宣導防疫方針。（圖／達志影像／美聯社）

生產消毒藥水時需要消耗氯、以及其他化合物，然而北韓卻異想天開，以萃取食鹽或使用鹽水來代替。根據北韓黨務機關報《勞動新聞》於19日的報導，當局曾緊急向首都平壤派送數千噸的食鹽，用以供給消毒藥水的製造。

該名消息人士透露，針對國內嚴重缺乏消毒藥水，其實平壤當局根本無法提出有效對策，現場官員只會一味對外強調「自力更生」的口號，或是互相轉嫁、推諉責任。

他表示，「儘管上層親自下達指令追求自力更生的革命精神、保障消毒藥水的數量，然而企業所勞工卻只以食鹽水、肥皂水來取代消毒藥水。在缺乏消毒藥水的狀況下，只能暫時以食鹽水漱口、以肥皂水洗手。」

據悉，新冠疫情爆發後，因為國內極度缺乏醫療物資，北韓官媒《朝鮮中央電視台》竟然在報導勸導民眾倚靠民俗傳統醫療偏方抗疫，熬煮柳葉水、或是服用高麗醫學（即傳統醫學，韓醫學、漢方）藥物。

▲▼北韓指示軍醫配合協助藥局分配醫療藥物。（圖／達志影像）

▲▼北韓指示軍醫配合協助藥局分配醫療藥物。（圖／達志影像）

▲▼北韓指示軍醫配合協助藥局分配醫療藥物。（圖／達志影像）

該名消息人士表示，不僅工廠、企業所的員工對於時局嚴重不滿，甚至就連學校或一般公共機關都認為政府只會喊口號，根本提不出有效對策，「那這樣幹嘛不去撈海水喝就好？有些學校雖然配置消毒藥水（鹽水），但平常根本不使用，只有上層來檢查時才會拿出來亮相。」

一名平安南道消息人士更於26日透露，北韓竟然要求朝鮮勞動黨黨員捐出家中常備藥物與食物，顯示出北韓在面對新冠疫情下物資已極度缺乏。

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