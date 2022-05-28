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北市5歲↑幼兒疫苗今開打　逾9千人接種「家長陪同不需快篩證明」

▲▼台北市5歲以上幼兒疫苗今開打，預計施打9231名。（圖／北市教育局提供）

▲台北市5歲以上幼兒疫苗今開打，北市副市長黃珊珊（左三）等人到場視察。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升校園防疫力，台北市繼本月5日在國小校園進行德納疫苗施打，BNT疫苗也在本週四（26日）開打，而為了提升幼兒防護力，台北市今（28日）起在12個行政區，針對私幼、非營利幼兒園及市立幼兒園滿5歲以上幼兒，實施一區一集中設站施打BNT疫苗，預計將施打9231名幼兒，陪同家長不必出示快篩或PCR陰性證明。

根據台北市教育局統計，截至昨（27日）為止，共有565園幼兒園已統計5到6歲幼兒施打BNT疫苗意願，總計有9231名幼兒有意願接種兒童BNT疫苗，佔台北市市就讀私立幼兒園及市立幼兒園總數2萬人的45%，其中台北市松山區健康國小今天預計將有508名幼兒至該校接種BNT疫苗，台北市副市長黃珊珊和教育局長曾燦金，今天也到健康國小，關心幼兒園幼兒疫苗接種情形。

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▲▼台北市5歲以上幼兒疫苗今開打，預計施打9231名。（圖／北市教育局提供）

▲台北市5歲以上幼兒疫苗今開打，預計施打9231人。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，為提高北市幼兒園幼兒疫苗施打覆蓋率，並提升幼兒防護力與師生健康，北市規劃三種疫苗接種方案，除衛生局協助媒合醫療院所16家醫院特別門診，還有在12行政區，每區一學校或處所設置疫苗施打集中接種站外這次主要針對市立幼兒園、非營利幼兒園及私立幼兒園設站集中施打，家長可以上台北市疫苗預約平台預約。

教育局也提醒家長，幼兒接種疫苗當天，陪同家長以1名為原則，請家長出示接種2劑疫苗滿14天相關證明就可進入學校，不必出示快篩或PCR陰性證明，另請家長務必讓幼兒有充足的睡眠，並避免空腹接種疫苗，而幼兒因年紀較小、不善表達，提醒師長們加強留意幼兒接種疫苗後的活動力及身體狀況；幼兒接種疫苗後如有不良反應，得申請疫苗假，幼兒在疫苗假期間，家長如有照顧幼兒需求，其中一人得申請防疫照顧假。

此外，北市教育局也強調，北市兒童BNT疫苗本週四起在校園內集中接種，預計6月3日前公私立國小及幼兒園均可接種完畢，為滿足家長不同考量與需求，北市政府在5月18日便公布北市兒童BNT疫苗3種接種管道，除了由教育局偕同衛生局安排的校園集中接種外，家長也可以自行至北市疫苗預約平台或醫院兒童疫苗特別門診進行預約，若家長原本已預約特別門診，希望變更接種方式，可以取消門診預約後向學校或園所登記，參加集中接種，若使用北市疫苗預約平台無法取消，建議還是依預約時間前往施打，避免資源重複浪費。

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