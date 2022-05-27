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快訊／國道1號南下「4車撞擊」事故　3人受傷送醫

記者林悅／台南報導

國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚間6時57分發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，有傷者受困。台南市消防局獲報後，出動麻豆消防分隊出動6車12人前往搶救，將3名傷者分送麻豆新樓、永康奇美等醫院救治。

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南下304.8公里27日晚間發生4車撞擊事故，消防人員到場救援，將傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119報案台27日晚上6時57分接獲報案，國道1號南下304.8公里麻豆路段，發生槽車（裝載丁二烯萃餘油）、拖板車與2部自小客車車禍，有民眾受困，派遣麻豆等6車12人前往搶救。

晚間7時6分許，消防人員到場發現，現場一輛丁二烯槽車車頭受損，槽體無影響、無洩漏，還有一輛聯結車、2部自小客車車禍，總計傷者3名，無人受困。

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

隨後，消防人員將19歲女子送往麻豆新樓醫院，另將3歲女童及33歲男子等送永康奇美醫院救治，3人意識皆清楚。國道警方據報派員到場，肇事原因及相關責任調查中。

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，27日晚上7時許在國道1號南向304.8公里處，發生3部小客車、1部營業半聯結車(載運鋼條)及1部營業半聯結槽車(載運危險物丁二烯萃餘油-無洩漏)撞擊之交通事故。事故共計有5車肇事，3人受傷。

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察四大隊獲報後，立即派遣巡邏車到場處理，但因逢下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵，現場於晚上8時52分排除，後方回堵車流持續疏解中。

▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊在此呼籲用路人，值此梅雨季節，雨天行車應遵守速限，並加大行車安全距離，以維護自身及他人的行車安全。
▲國道1號南下304.8公里台南麻豆路段，27日晚上發生裝載丁二烯萃餘油槽車、拖板車與2部自小客車車禍，消防人員送名傷者就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 

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