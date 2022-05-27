澎湖盃擂台賽開打！短褲妹勸架難降火　警噴辣椒水終結戰局

記者陳洋／澎湖報導

澎湖昨晚在街頭出現一起推打事件，兩名當事人在卡拉OK起口角後，衝突一路拉到路邊上演，加上友人助陣，雙方在馬路上就推打起來，所幸警方來得早，經使用辣椒水後，強力將人帶回派出所，但雙方最後決定不提告。

▲打架雙方被警方噴灑辣椒水，強制將參與的人全帶回派出所。（圖／澎湖縣警察局提供）

雙方人馬在馬公市的街頭先是爭吵，後來出現推打拉扯，會發生這起事件，是張姓和李姓男子在卡拉OK店先起了口角，張男欲先行離開，沒想到，雙方火氣未消，在街頭繼續爭吵，結果就動手開戰，期間還有長髮女和短褲妹強力勸架，但似乎未能降火。

警方獲報後，動員鄰近派出所十多名員警到場，沒想到雙方當著警察的面，還是火氣很大，李男的友人林姓男子更是情緒激動，完全不聽勸阻，最後被警方噴灑辣椒水，強制將參與的人全帶回派出所。

▲警方快速到場後，強力將犯嫌帶回。（圖／澎湖縣警察局提供）

警方表示，此事件經警方快速到場後，強力將犯嫌帶回，也通知現場目擊者到派出所協助釐清案情，儘管雙方在冷靜之後，都互不提告訴，但全案仍依違反社會秩序維護法進行裁處。

▲警方快速到場後，強力將犯嫌帶回。（圖／澎湖縣警察局提供）

由於今年在澎湖發生多起街頭鬥毆事件，讓在地人質疑起警方的執法心態，警方現在對於鬥毆事件，不管規模大小，都是快速到場，表達了嚴正職法的決心，所以警方也呼籲，暴力行為絕對零容忍，民眾遇有糾紛請尋正當管道解決，以避免觸法。

