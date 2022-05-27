88歲嬤遭逆孫拖下床打死！解剖驚人發現　頭眼鼻胸腹到處是傷

▲嘉義阿嬤遭逆孫施暴，警消獲報後趕抵現場救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、賴文萱／嘉義報導

嘉義縣水上鄉24日晚間9時許傳出逆倫悲劇，高齡88歲的江姓阿嬤遭到52歲的江姓逆孫毆打成傷，江嬤被送往醫院救治，搶救1小時後，仍不幸死亡，案發後江男遭羈押。檢方今天解剖發現，江嬤身上有多處鈍力傷 ，包括胸腹皮下出血，腹腔出血，顱底出血。至於確切死因待解剖鑑定報告出爐才能認定。

警方初步了解，江嬤送醫時頭、臉有傷，且眼窩瘀血、鼻子也流血，起初到院時意識清楚，但隨後傷況急轉直下，最終急救1小時後，宣告傷重不治。

據調查，江姓阿嬤有申請家暴保護令，但24日晚間江男卻違反保護令，酒後與阿嬤發生口角，進而將其猛力拉下床施暴，導致阿嬤重傷身亡。今天檢方解剖後發現，江嬤身上有多處鈍力傷 ，包括胸腹皮下出血，腹腔出血，顱底出血。但確切死因還要待解剖鑑定報告出爐後才能認定。

現場52歲的孫子江男坦承阿嬤的傷勢是他所為，警方立即將其帶回偵訊。檢方25日複訊江男後，認為其涉及傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，25日晚間向嘉義地院聲押，法官考量後裁准羈押。

▲嘉義阿嬤遭逆孫施暴，警消獲報後趕抵現場救援。（圖／記者翁伊森翻攝）