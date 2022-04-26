蔡京京弒母案共犯曾智忠死因曝　看診81次+戒護就醫2次

▲蔡京京與曾智忠情侶戀情遭拒，為奪產弒母，日前曾病逝於花蓮監獄。（圖／資料照）

記者王兆麟、蔡怡萍／花蓮報導

逆女蔡京京因與男友曾智忠的戀情遭母親反對、並阻斷經濟援助，2人竟共謀殺害蔡母以盜取錢財，並棄屍於花蓮豐濱海邊，曾智忠因共同犯殺人罪被判無期徒刑定讞，並於花蓮監獄服刑，本月19日因病昏迷在監舍內，送醫救治後隔日仍因休克、器官衰竭等病逝。

花蓮監獄對此做出說明：曾智忠因犯殺人等罪，刑期無期徒刑，自105年5月20日由花蓮看守所轉入本監執行。該員過去罹患高血壓、腹部腫瘤、皮膚炎等病史，在本監執行期間依其個人意願安排監內門診（皮膚科、外科、中醫科、公醫…）就診計81次及戒護外醫治療2次。

於111年4月19日下午（14時15分許）安排曾於一般科就診後回病舍休息，約數分鐘突然發現曾員昏迷，由監內門診醫師立即給予急救措施並通知花蓮縣消防局派遣119救護車轉送花蓮慈濟醫院急診救治，經急救後轉該院加護病房持續治療。

▲曾智忠在花蓮監獄舍內昏迷，送醫後不治。（圖／記者王兆麟攝）

於翌日下午（111年4月20日，16時38分）因廣泛性腹膜炎、敗血性休克及急性腎衰竭病逝於花蓮慈濟醫院。該員病況危急、病逝時，皆立即通知曾員蔡姓妻子（目前於桃分監執行）知悉。

111年4月22日上午花蓮地方檢察署檢察官及法醫已完成曾員遺體相驗，後續本監將待檢察官擇日訊問曾員家屬且對死因無異議後，再依檢察官指示協助曾員家屬處理喪葬事宜。