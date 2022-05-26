嘉義阿嬤被拖下床打死！逆孫認了酒後施暴　法院裁定羈押

▲嘉義阿嬤遭逆孫施暴，警消趕到現場救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣水上鄉24日發生逆倫悲劇，一名88歲江姓阿嬤遭到52歲江姓孫子打成重傷，送醫急救1小時宣告不治。檢方25日複訊江男後，認為其涉及傷害直系血親尊親屬致死罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，25日晚間向嘉義地院聲押，法官考量後裁准羈押。

嘉義警消24日晚間9時許接獲民眾通報，水上鄉南和村一位長者受傷需要救援，他們抵達後發現傷者為88歲江姓阿嬤，胸部有外傷疼痛、意識清楚，給予相關處置並立即送醫，不料經醫院急救1小時後傷重不治。

江嬤送醫時頭部、臉部有傷，且眼窩瘀血、鼻子也流血，最初到院時意識清楚，但隨後傷況急轉直下，最終宣告傷重不治。由於當時在現場的江男坦承，阿嬤的傷勢是他所造成的，警方立即把他帶回警局偵訊。

▲檢方認為，江男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地院聲押。（示意圖／記者翁伊森攝）

警方調查，死者還有申請家暴保護令，但江男24日晚間卻違反保護令，酒後與阿嬤發生口角，進而將其猛力拉下床施暴，導致阿嬤重傷身亡。檢警25日相驗後，發現死者頭部有鈍性創傷，雙側下肢及胸腹部挫傷等傷勢，懷疑是遭人打傷，而非江男所稱被拉下床所致。

檢方25日晚間複訊江男，江男坦承持拐杖毆打阿嬤，但對於毆打的部位，與相驗結果不符，訊後認為其涉及傷害直系血親尊親屬致死罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向嘉義地院聲押。嘉義地院法官認為，江男供詞有避重就輕嫌疑，加上其有多次犯罪，經通緝才到案情形，有足夠理由認為江男有逃亡之虞，裁定羈押。

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