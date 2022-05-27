偷吃直播主與女下屬！補教業執行長猝死　妻收遺物見性愛片崩潰

▲知名補教業執行長外遇直播主與女下屬，妻子在整理遺物時才驚見證據，崩潰對2人求償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

在台多個城市都有開課的某知名補習班，一名邱姓執行長去年心臟病猝逝後，妻子忍痛整理遺物，卻驚見老公早已在外偷吃多年，與一名張姓網路直播主鹹濕傳訊「搖太多了」、「今天下播是不是要去愛愛一下」，不僅如此，還與另一名莊姓補習班下屬曖昧相約慶生，「隨時都是你的生日餐啊，只是吃完很累的」，妻子大怒對2名女子求償，法院判張女賠償45萬、莊女賠償15萬，仍可上訴。

邱男的補習班已成立數十年，在全台有多所分校，他也在工作地台北與住家台南兩邊跑，2021年6月3日邱男突然因心因性休克、心血管疾病及高血壓等因猝逝，妻子處理後事、收拾遺物時，赫然發現老公竟在外偷吃，一名張姓直播主直言「不去在意你有婚姻…所以才可以跟你在一起兩年」，還挑逗「之前搖太多啦」、「今天下播是不是要去愛愛一下以免過幾天封城」，並發現2人所拍的性愛影片。

而小三不只一人，妻子又發現一名補習班班務莊姓女主管與老公甜蜜約慶生，不僅表明「剛回來台北，更想見妳了」，莊女熱情回應「我隨時都是你的生日餐啊，只是吃完很累的」，且他們相約碰面這日，就是老公病故這天，莊女到達老公住處後20分鐘，老公就在女子面前心臟病發驟逝。

妻子身心遭受嚴重打擊，憤而對2女提告，各求償50萬，張女供稱邱說過與妻子早已名存實亡、毫無感情，彼此連結只剩1個未成年孩子，已在商談離婚，進而對她展開熱烈追求，辯稱不知道邱從頭到尾都未離婚，且因為邱還欠她26萬美金未還，她也不敢貿然斷絕聯繫。

至於莊女則表示，她與邱男為上司下屬關係，僅在公司會議見面，有交集只有短短2個月，是邱某日突然向她表示心情低落，並陳述家庭失和、隻身在台北感到孤單，在她面前展現風光外表下脆弱的一面，她才不由得產生同情心及好感，並在6月2日相約幫邱暖壽，孰料她才到達不到20分鐘，邱就突然心臟病發，她目擊全程受到驚嚇，也對來不及挽救邱男性命感到自責，但否認有發生過性行為。

新北地院檢視種種證據，認為邱與張拍下性愛影片，且從對話中得知地下情已持續多年，確實不當侵害配偶權，至於與莊女戀情尚在萌芽階段，難認有性行為等事實，審酌經濟能力、損害程度等，判張女須賠45萬、莊女賠15萬較為合理，全案仍可上訴。