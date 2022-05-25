揪人妻嘿咻辯「有性自主權」　法官神回狠打臉...判他賠20萬

▲小王搭上人妻辯有性自主權，法院認為人夫婚姻權更需要被保護，判賠20萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名人夫新婚僅1年半，就發現妻子偷吃小王，雙方互傳「我愛你」等曖昧訊息，怒而向小王求償100萬元。但小王主張自己有言論自由、性自主權，台中地院法官認為，小王無法舉證，若不跟這名人妻性交，他的言論自由和性主權會受到何種損害，認定小王已侵害人妻和丈夫的婚姻權，應賠償20萬元。

人夫主張與妻子於2020年3月結婚，育有1子，某日人夫發現妻子原本沒上鎖的手機突然上鎖，經質問後，妻子才坦承外遇，兩人曾到汽車旅館發生關係，LINE對話紀錄中多次傳送曖昧話語，致使精神上蒙受痛苦，向小王提告求償100萬。

小王反駁，稱不記得有與其妻子發生性行為，雖然曾傳訊說「想要那個，哥來幫你」及「我也愛你」，但「那個」只是表達想要的話，可以找被告聊天，「我也愛你」是指要當她靠山，不要讓她覺得好像只有自己一個人。還強調現今的婚姻與家庭制度，應保障獨立個體的性自主決定權。人妻表示，自己是因為要還錢，才對對方見面，被帶至去汽車旅館後，有推開他很多次，覺得是被迫發生關係。

經查兩人對話紀錄，發現小王會鼓勵人妻離婚，還會說「我愛你」，並傳送擁抱貼圖，足以證明「想要那個，哥來幫你」是指性行為，確實有逾越一般社交分際之曖昧言語。

針對小王強調有性自主權，法官認為，小王無法舉證，若不跟這名人妻性交，他的言論自由和性主權會受到何種損害，認定小王已侵害人妻和丈夫的婚姻權，應賠償20萬元。全案還可上訴。