色情業者話術狂撩！慾男11萬體驗「正派冰火五重天」　怒控詐欺

▲2名男客遭色情業者話術誘騙，體驗真實版「冰火五重天」，憤而報警。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市2名男子受到中山區某色情業者廣告誘惑，業者以「四手聯彈」、「冰火五重天」等術語設誘，2名男子聞言後迫不及待掏出數萬元準備享受升天快感，不料現實卻與想像有落差，所謂的「冰火五重天」竟只是冷熱毛巾交替敷，過程相當正派，完全沒有「色色服務」，氣得2人分別對業者提告詐欺。檢方調查後，認定駱姓業者罪證不足，予以不起訴處分。

檢方調查，中山區色情業者刻意以話術引誘，見男客老實可欺，故意以術語「雙飛」、「四手聯彈」、「冰火五重天」等暗示性服務，聽得男客腦海浮現遐想，趁著心癢難耐之際，業者再趁機推護膚、按摩、會員等，誘使男客掏錢。

2名男子受到業者話術引誘，先後掏出5萬、11萬，以為真可以享受到業者口中尊爵不凡的性服務，不料業者所說的「雙飛」、「四手聯彈」，竟只是2位小姐幫忙按摩，且過程還十分敷衍；而「冰火五重天」更離譜，僅是冷、熱毛巾交替敷體，過程中完全沒有任何「色色服務」，與想像內容有巨大落差，2名男客不甘豪砸數萬元卻換來不專業的按摩體驗，自覺受騙上當，氣得報警對駱姓業者及現場小姐提告詐欺。

警方受理後，駱姓業者已立即退費予2名男客，2人拿到退款後，即表示想息事寧人，不願提告；惟詐欺屬公訴罪，警方仍將駱男等人函送北檢偵辦。檢方深入調查後，由於2名受害男子並未提出具體事證可佐證遭詐，因此最終認定駱男等人罪證不足，予已不起訴處分。