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社會 社會焦點 保障人權

張綱維牢獄中找空姐女友賣遠航資產　買家拒付尾款挨告詐欺

▲張綱維找到不少投資人，臉上也展現笑容。（圖／記者張佩芬攝）

▲張綱維請空姐女友協助變賣航空器材收不到尾款，買家因此被遠航控告詐欺。（資料照／記者張佩芬攝）

記者劉昌松／台北報導

前遠東航空董事長張綱維，因涉及掏空公司35.9億元，在2020年間遭收押，張在牢獄中擔心資金調度問題，請空姐女友范璧如和林姓司機幫忙，把放在倉庫的飛機輪胎等航空器材賣掉換現，范女代替張簽約，600萬元賣出一批航材給航空管理公司，事後收不到尾款200萬元，遠航控告陳姓買家等2人涉嫌詐欺，台北地檢署調查認為這是民事契約問題，26日處分不起訴。

遠航在2019年底無預警停飛，檢調介入偵辦，查出張綱維涉嫌以挪用營收等方式，掏空遠航35.9億元，2020年4月間向法院聲請羈押獲准，7月提起公訴，直到2021年3月間，張綱維籌足1億元保釋金才重獲自由，不過遠航已經被撤銷航運證照，張綱維除了掏空案正受台北地院審理中，先前積欠的人事、航站租約還有違約金等民事糾紛也沒間斷。

其實在張綱維遭收押期間，就已經預見飛機、器材租用航站倉儲的租賃費用將尾大不掉，因此請空姐女友范璧如與林姓司機幫忙找買家，范女透過管道，找到1間航空管理公司願意接受，雙方簽約以美金20萬元(約台幣600萬)交易輪胎、檢查設備等航空器材，當時在遠航沒有任何職務的范璧如，還以代理人身分簽名。

可是後來遠航把航材都移交後，遲遲收不到台幣200萬元的尾款，買家卻堅稱仍有器材沒拿到，遠航因此控告陳姓買家以及張姓中間人涉嫌詐欺，檢察官調查後發現，當時雙方在買賣前就沒講清楚交易內容，全案應屬民事契約糾紛，因此以犯罪嫌疑不足等理由，處分不起訴2名買家。

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