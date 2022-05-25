2男同時愛上家貧按摩女　母病、欠租被坑33萬...上網竟遇婊兄弟

▲2名男子因同1名按摩妹暈船，發現受騙共33萬元報警，店家卻說因疫情早就改賣茶葉。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

2名年輕男子前年分別到台北市1間按摩會館消費，遇到葉姓女接待員，2男都同情葉女家境不佳，分別給了12萬、21萬，資助葉女房租、進修芳療課程，2男覺得被騙感情，先後上論壇PO發洩，發現遇到的是同1人。警方獲報調查，沒想到店家卻稱因疫情關係，早就改賣茶葉，開給2男的也是茶業收據，台北地檢署處分不起訴。

據了解，陳姓男子在2020年9月間，首次到這間位於林森北路地下室的時尚會館按摩，接待他的按摩女子自稱姓張，長相清秀，待人溫柔客氣，但因為擔任平面模特兒，不能和人談戀愛，陳男對她一見傾心，開始頻繁前往消費，後來女方陸續以需要繳房租、姊姊有需要、想學芳療、母親生病等理由，請陳男資助了共12萬元。

陳男後來越想越不對勁，感覺自己被欺騙感情，上網路論壇抒發自己受騙的心情，有網友感嘆「要當火山孝子，誰也幫不了」，但文章引來另名連姓男子好奇，和陳男比對了一下照片，發現是同一女子，而連男則已經掏出了21萬元。

陳、連決定報警提告詐欺，並且以在店外見面的方式，由陳男約女子出面，連男在一旁確認身分後，警方跟著上前盤查發現張女其實本姓蔡。

事後辦案人員進入女子工作的會館查訪，店家堅稱，因為新冠肺炎疫情，不能再經營按摩店，所以改賣茶葉，近期營業開出的也都是茶業收據。

檢察官考量，陳男和連男分別在和蔡女認識交往期間，基於信賴與情誼，了解蔡女的經濟狀況後，決定出借、資助蔡女，無證據證明蔡女有施用任何詐術欺騙2男，因此最後以嫌疑不足等理由，處分不起訴蔡女。