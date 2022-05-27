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中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

▲台東基督教醫院新冠肺炎專責病房透過監視器畫面可以看到做好相關防護措施的醫護人員正在為病童診治。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

台東基督教醫院新冠肺炎專責病房透過監視器畫面可以看到做好相關防護措施的醫護人員正在為病童診治。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新冠肺炎確診人數不斷攀升，台東基督教醫院為收治輕中度產兒科確診病人的責任醫院，近來陸續照顧縣內的確診幼童及家人。日前一位兩歲幼童反覆高燒，且肺部已有浸潤現象，主責照顧專責病房病人的東基院長暨小兒科醫師陳志成幾經考量後，照會院內中醫科主任黃俊傑醫師，並投以中藥「清冠一號」治療，男童迅速退燒，也恢復了活力。目前東基以中西醫結合治療確診幼童已有三例，皆有良好成效。

「這位幼童的病情令人寢食難安。」陳志成院長表示，男童原本已退燒超過二十四小時，隔日再度發燒，活動力不佳、呼吸喘，經胸部X光檢查，肺部有浸潤現象，血氧濃度也往下掉，直到半夜仍在為男童的情況憂心。

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陳院長曾考慮使用抗病毒藥，因為男童只有兩歲，體重十多公斤，加上藥物可能的副作用，所以非常猶豫。後來想到去年曾使用清冠一號治療確診成人，遂照會中醫科主任黃俊傑醫師，調整劑量後給小男童服用，效果相當明顯。這位男童中午吃第一次後，至傍晚只有一次微燒，之後就未再發燒了，活力也恢復了。有了這次成功經驗，緊接著再讓一位高燒超過四十八小時、熱痙攣而住院的十一個月大確診男童服用，傍晚服用後體溫逐漸正常，病情穩定下來。隔天又讓一歲發燒女童服用，當天也就退燒了。

以中西醫結合治療新冠肺炎確診病人並非第一次，去年台東一波群聚感染的確診民眾中，陳院長已多次照會中醫科，以清冠一號治療住院的成人，成效頗佳。這次，兩歲男童的治療方式，陳院長再度與中醫科合作，將中醫治療運用在確診幼童的治療上，得到良好成效。

▲台東基督教醫院新冠肺炎專責病房透過監視器畫面可以看到做好相關防護措施的醫護人員正在為病童診治。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

主責照顧專責病房病人的台東基督教醫院院長暨小兒科醫師陳志成（左），與中醫科主任黃俊傑醫師（右）合作，使幼童得以快速退燒，恢復活力。

陳院長說明，雖然目前政府有提供抗病毒藥物給新冠肺炎確診病人，但這些藥物的使用對象多以成人為主，口服藥Paxlovid一次三大顆，還不可磨粉，對於幼童根本不可行。還好，東基中醫科有中藥清冠一號，小朋友接受度很高，為確診孩童的治療開了一扇門。

「清冠一號對新冠肺炎初期病人的治療成效佳。」黃俊傑主任以病人最常見的發燒為例，退燒藥常讓病人退了又燒，或持續低燒，中藥能讓高燒迅速退去，不致反覆發燒。另外，根據研究，清冠一號有助於阻斷新冠病毒感染、抑制病毒活性及細胞激素風暴的出現。對減輕病人的症狀、大幅降低病情進展到重度的可能有很大的幫助。陳院長提出照會中醫科需求後，黃主任立即了解病人的狀況、開立清冠一號，病童服用後也確實快速退燒，恢復活力。

隨著每天都有為數不少的確診人數，民眾對清冠一號的需求激增。黃主任坦言，全台清冠一號大缺貨，為了病人的需求，每天都在努力奔走，讓藥物來源不致中斷。同時提醒民眾，「清冠一號」為醫師處方用藥，非健康食品，每位病人的體質、症狀不盡相同，務必經由中醫師診療、開立適合的處方箋後，再行服用。
 

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