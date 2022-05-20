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社會 社會焦點 保障人權

千年珍貴樹木遭盜伐！警政署啟動「滅鼠專案」　查扣總數量曝

記者黃宥寧／台北報導

近年來山老鼠盜盜伐林木事件時有發生，且有逃逸移工參與，讓案件查緝難度提升，因此警察署啟動全國性「滅鼠專案」，要求保七總隊及12個山區縣市警察局，針對山老鼠盜伐熱區及可能出入地點，在全國設置50個以上攔檢點，今年執行以來，查獲共62件115人（含越南籍移工14人），查扣各類貴總林木總重為5萬4000餘公斤，成果相當豐碩。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警政署啟動全國性「滅鼠專案」警政署長陳家欽檢視查緝成果。（圖／記者黃宥寧翻攝）

台灣各山區盜伐集團犯罪模式日新月異，分析盜伐手法分工為選定區域、山上砍伐、載運下山、直接銷贓或藏匿及製作成品販售等，且贓木運送過程更進化成人贓分離方式，以規避警方查緝。

▼越南籍逃逸移工利用身材瘦小，在山野間盜伐，也是專案緝捕重要對象。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警政署署長陳家欽表示，在台灣擁有許多世界級珍貴林木，如紅檜、扁柏、肖楠等且有上百年以上樹齡，但珍貴林木遭山老鼠犯罪集團盜伐牟利，為守護山林，各地檢察署、林務局、警政署去年8月成立滅鼠專案，今年1月至4月共查獲62件、115人，經法院裁定羈押22人，查扣珍貴林木54公噸。

▼警方攻堅逮人，發現多為越南籍移工且身形瘦小。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳家欽指出，近年查緝山老鼠時，發現越南籍失聯移工在山區活動活躍，更獨自成立山老鼠盜伐集團，從砍伐、運輸、銷售形成「一條鞭」犯罪行為，警政署報請檢方指揮，與林務局將越南籍失聯移工盜伐集團列為重點查緝，警政署這個月也啟動刑事局、保七總隊、結合12個山區縣市警局，在盜伐熱區利用科技執法，並在山老鼠活動運輸路段設置攔截點，採取機動盤查，強力取締。

對此也呼籲民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」（0800-000-930）反應，共同守護珍貴的山林資源。

 

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