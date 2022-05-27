陸駐美大使秦剛：在台灣問題上沒有任何妥協退讓餘地

▲大陸駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸駐美大使秦剛秦剛大使26日在新加坡媒體《南華早報》發表題為《一個中國原則是台海和平的基石》的署名文章，首先強調，過去幾十年，一個中國原則一直是中美關係與台海和平穩定的基石，但這一基石正面臨前所未有的威脅。「在這個事關中方核心利益的問題上，我們沒有任何妥協退讓的餘地。」

秦剛指出，中國政府積極真誠地推動兩岸關係和平發展，願盡最大努力實現和平統一，這最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。同時，我們不承諾放棄使用武力，決非針對台灣同胞，而是要威懾「台獨」分子和外部勢力幹涉。促進和平統一和不放棄使用武力，如同一個硬幣的兩面，根本目的都是要為和平統一爭取有利條件。

秦剛表示，要實現和平統一，就必須堅定維護一個中國原則，即：世界上只有一個中國，台灣不是一個主權國家，而是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。 長期以來，這是國際社會普遍共識，具有不可撼動的國際法基礎。

秦剛再次重申，《開羅宣言》和1971年聯合國大會第2758號決議，承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表。在一個中國原則基礎上，包括美國在內世界上181個國家同中國建立了外交關系。在中美三個聯合公報中，美國承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

▲拜登近日又稱，「對台灣戰略模糊政策不變」。（圖／路透）

秦剛稱，「然而，一個中國原則正遭到嚴重破壞。」蔡英文當局拒不接受體現一個中國原則的「九二共識」，變換手法搞「漸進式台獨」。美國政府一面聲稱一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」，不希望與中國發生沖突對抗，另一面卻把台當作「第一島鏈戰略支點」來遏制中國，不斷虛化掏空一個中國政策。

秦剛指出，美方把單方面《台灣關係法》、「對台六項保證」淩駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。美方大肆提升美方官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，正把台海變成危險的火藥桶。

秦剛再次聲明，最近，有人炒作所謂「今日烏克蘭、明日台灣」。我要強調，這兩個問題性質完全不同。烏克蘭是主權國家，而台灣從來都不是主權國家。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

秦剛最後強調，包括烏克蘭在內任何國家的主權和領土完整理應得到尊重，中方在台灣問題上的主權和領土完整也必須得到尊重。在這個事關中方核心利益的問題上，我們沒有任何妥協退讓的余地。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹是浪費時間。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。