中國駐美大使秦剛：美國要北京合作又威脅制裁　是行不通的

▲中國駐美大使秦剛駁斥美方消息。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國駐美大使秦剛13日投書《華盛頓郵報》，內容於15日刊登，當中他聲稱中國對俄羅斯入侵烏克蘭的行動事先並不知情，而最近指控俄羅斯要求中國軍援、金援都是「假消息」。此外，他還批評美國制裁俄羅斯，要求北京合作又威脅制裁的手段「是行不通的」。

《華盛頓郵報》刊出秦剛署名文章，標題為《中國大使：中國對烏克蘭的立場》，他在文中並未提及俄羅斯「入侵」烏克蘭的字眼，而是與俄方「特別軍事行動」相近的「俄對烏軍事行動」以及「俄烏衝突」。

秦剛開篇便表示有說法稱中國事先得知俄軍事行動，但要求俄國總統普丁推遲到北京冬奧閉幕後再展開行動，以及國際媒體傳言稱俄羅斯求援中國，要求支援無人機在內的軍事援助、經濟援助包括軍糧援助等，但秦剛說，「關於中國知情、默許或支持這場戰爭的斷言，純粹是假消息。」

普丁在北京冬奧期間訪問中國，和中國國家主席習近平進行睽違2年的雙邊會談，北京冬奧結束後普丁就正式下令已在烏克蘭北、東、南面的軍隊展開入侵，讓中國立場相當尷尬，中國對於加入全球譴責以及制裁莫斯科，也遲遲沒有明顯表態，甚至在聯合國大會表決膝關決議時棄權。

對於美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日在羅馬，和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行7小時「激烈密談」中，警告中方美國對於中俄此時結盟的憂慮，要求中國加入制裁行列並不得幫助俄國繞過經濟制裁，否則也會對中國祭出經濟制裁。

對此，秦剛也批評美國在對俄制裁問題上，對中國企業的言論和台灣議題的立場。他的回答呼應中國官方一再表示的態度，即戰爭和制裁都不能帶來和平，部分美國官員對中國企業的威脅是「不可接受的」，而一邊尋求中國支持和合作，一邊又威脅制裁，也是「行不通」的。

關於台灣，秦剛則表示一些人把台灣和烏克蘭的處境連結起來，試圖渲染台海衝突的風險「是個錯誤」，因為就中方立場，台灣是中國領土不可分割的一部分，烏克蘭則是主權國家。

烏克蘭在這場俄烏戰爭中博取全球大部分國家的同情與支持，即便受到國際承認主權和領土，普丁此前仍然表示「烏克蘭不是一個國家」，甚至透過國營媒體營造「俄烏一家親」形象，在烏克蘭內部造成分裂。