陸駐美大使：美國是時候取消對中國商品加徵的關稅了

▲中國駐美大使秦剛 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸駐美大使秦剛近日接受美國《福布斯》（Forbes）專訪，他呼籲，中美作為世界前兩大經濟體應加強協調合作，在推動世界經濟盡快復甦方面發揮領導作用。秦剛強調，貿易戰對誰都沒有好處，美國政府是時候重新考慮並盡早取消對中國商品加徵的關稅了。

這次專訪是在4月29日進行，文章於5月5日刊登在《福布斯》網站。秦剛主要就中美經貿關係及雙邊經貿協議、企業投資、營商環境等回答提問。

被問及中美經貿關係時，秦剛表示，當前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，這些不穩定不確定性主要來自美方。希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

秦剛稱，近年來，中國企業對美國投資遇到越來越多困難和挑戰，主要是受到兩種「病毒」的干擾。他進一步解釋，一是新冠病毒。疫情給在美國運營的中資企業帶來很大困難。美國中國總商會報告顯示，參與調查的中資企業中有35%遭受嚴重負面影響。第二種也是更重要的，就是「政治病毒」。美方不斷將經貿問題政治化，濫用、泛化國家安全概念。目前有超過1,000家中國企業被美方列入各類實體和制裁清單，且清單越來越長

談到中美第一階段經貿協議時，他強調，中國歷來信守承諾。中方從美國購買了更多商品，在知識產權保護、農產品市場準入、金融服務等方面取得了顯著進展，還就對美反制關稅實行市場化排除。希望雙方本著相互尊重和諒解原則，通過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。美國政府是時候重新考慮並盡早取消加徵的關稅了。

關於中國的營商環境，他強調，「中國將繼續實行對外開放政策，對外開放的大門不會關上，只會越開越大，將盡最大努力為外企提供更好的營商環境。希望在華開展業務的美國企業對中國巨大的市場抱有積極態度和充分信心，更加關注中國的政策規劃和發展戰略，熟悉中國的法律法規，更好適應中國的營商環境和中國社會、中國文化。」