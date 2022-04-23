維護全球糧食安全　秦剛：中美大國應該要發揮作用

▲中國大陸駐美國大使秦剛。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

2022年中美農業高層研討會於美國艾奧瓦州地地時間22日召開。中國大陸駐美國大使秦剛21日出席大會時表示，從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利於豐富中國老百姓的「糧袋子」，增加美國農民的「錢袋子」，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利於全球應對氣候變化的努力。

綜合陸媒報導，秦剛當天出席中美農業高層研討會，併發表主旨演講。他說，中國是最大的農產品進口國，美國是最大的農產品出口國。2021年，中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創下歷史紀錄。

秦剛表示，中美第一階段經貿協議的執行使美國農民增加數十億美元的油籽、穀物和肉類出口，特別是提升了中西部腹地州農民的福祉。事實證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍呼聲。

秦剛說，中美作為農業大國和農產品貿易大國，攜手應對挑戰，保持農業穩定發展，增強農產品供應鏈韌性，保障本國糧食安全，並積極促進國際糧食安全合作，必將有利於維護世界和平、促進全球經濟發展和社會穩定，推動人類可持續發展。

他強調，我們必須深化經貿合作，促進農產品雙向、正常貿易，消除目前存在的加徵關稅等障礙，為業界創造穩定的營商環境。必須深化科技和教育合作，聚焦可持續發展，增強技術支撐，儲備青年力量。必須深化政策信息交流，盡快恢復農業對話機制，加強溝通交流。必須深化國際協同，在維護全球糧食安全方面發揮中美兩個大國應有的作用。

研討會期間，艾奧瓦玉米種植者協會宣佈獲得中國進口美國玉米大單，中國農業國際交流協會與腹地中國協會「雲簽署」農業合作備忘錄。與會人員有中美兩國政商人士、農業部官員、相關農業行業協會、企業等500人透過線上線下出席。