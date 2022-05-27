隴台音樂人交流活動舉行　原民台青：見證祖國民族復興成果

▲第一季隴台音樂人民族文化傳承交流活動舉行。（圖／甘肅省民族歌舞團提供）

記者蔡儀潔／北京報導

第一季隴台音樂人民族文化傳承交流活動近日在甘肅臨夏回族自治州廣河縣舉辦，國民黨前主席洪秀柱受邀出席。台灣原住民音樂人楊品驊表示，通過更多的兩岸少數民族文化交流，可以讓台灣少數民族同胞「看到大陸民族地區的發展變化、見證祖國的民族復興成果」。

▲演藝人員合照。（圖／甘肅省民族歌舞團提供）

「兩岸一家親·花兒慶豐年」第一季隴台音樂人民族文化傳承交流活動25日舉辦，邀請了在大陸從事文藝工作的台灣演職人員，以及甘肅省民族歌舞團演出團隊共約70人參與交流會演。

甘肅省台辦主任孫志中致詞稱，活動旨在增進隴台少數民族對彼此歷史淵源、民族習俗以及文化藝術等方面的瞭解，共同傳承弘揚中華民族優秀傳統文化，密切兩岸包括少數民族在內的各民族間交往交流交融，推動隴台文化交流和產業合作。

「兩岸的和平發展，少數民族，一個也不能少。」台灣少數民族音樂人楊品驊表示，兩岸少數民族交流已有30餘年，歌舞、藝術、體育、文創方面的交往交流交融，讓兩岸同胞在文化共鳴、心靈契合、發展互動中不斷湧現新的感動。

楊品驊認為，甘肅擁有數千年歷史文化資源和多元民族文化共同締造的人文傳統，通過更多的兩岸少數民族文化交流，可以讓台灣少數民族同胞看到大陸民族地區的發展變化、見證祖國的民族復興成果。

台灣的相聲演員劉增鍇則表示，希望通過兩岸相聲演員共說傳統段目的形式，展現相聲作為傳統藝術在弘揚中華文化、凝聚兩岸同胞情感方面的獨特作用。

據悉，甘肅作為中華民族和華夏文明的重要發祥地之一，佔據古絲綢之路近四分之一長度，是一個多民族聚居的地方，境內現有55個少數民族，其中東鄉族、保安族、裕固族是甘肅獨有民族。