大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

▲台商古耀堂勇闖戈壁灘種植火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／甘肅武威報導

自古以來，甘肅河西走廊因地形氣候影響，荒涼大漠很難耕種，但來自南投的台商古耀堂創造奇蹟，讓這片貧脊大地種出熱帶火龍果。《東森新媒體ETtoday》記者特地走進戈壁灘，探訪位於武威火龍果大棚。62歲古耀堂花了一年多時間克服寒冷氣候，幫火龍果蓋棉被躲避零下26度冬天，成功讓沙漠長出紅寶石。

孤寂又荒涼的甘肅戈壁灘地型居多，如果沒有走進台商古耀堂的大棚基地，很難想像這片沙漠可以長出果實。放眼望去，火龍果園扎實的綠色支幹，強悍生長在黃沙土礫裡，滋養每顆紅通通的火龍果，全靠古耀堂老司機技術和「科學種植」。

目前，福建、廣東、雲南種植火龍果已各分天下，談起為何來大西北開拓？古耀堂說，「很多人以為火龍果是南方水果，火龍果的品種是屬於沙漠水果，是仙人掌科，少許的水可以活得很好，我們可以用科技去馴化它，讓它長成果。」雖然中出來火龍果個頭不大，水分甜度都剛剛好。

▲甘肅武威戈壁灘養殖出來的火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

改造沙漠土壤是大工程，種植水果有四十年經驗的古耀堂善用科技改良，甘肅沙土地剛好配合他們研發的「菌渣」，花了兩年多時間調整「生物菌肥」養地。但第一年因為抓不到栽培訣竅有點失敗，直到2020年3月份再次改良，直到今年可以掛果，種出來的東西特別有味道。

回想第一年的失敗原因，一方面是季節氣溫，造成火龍果無法生根，種植距離數不夠，太過密集造成養分又不足，又無法在正常溫度下生長，死了非常多的種苗。其次，大西北的天寒地凍是最難克服環境，火龍果大棚智能控溫一般可以保持在25到32度，濕度在65到70度，無法抵抗下雪零下天氣、嚴防刺骨寒風吹進果棚。

▲ 養殖火龍果的棉被棚，入夜有暖黃燈代替日光。（圖／記者任以芳攝）

甘肅低溫最冷下探到零下26度，火龍果棚雖然是棉被棚，傍晚開始保溫速度很快散掉。為了保護果子，下午5點把棉被棚拉下，夜晚溫度下探零度，還要燒煤炭、吹風機增溫，用暖黃日光燈泡代替日照。

古耀堂形容，「凌晨四點到六點是最冷的時候，也是最頭痛時候，等到陽光出來，翻開棉被棚還是很冷，不翻開無法光合作用，兩難的冷熱交替下，古耀堂感覺自己快中風。」

如今，當地政府對台商農業輔導、配備都很好，古耀堂很放心在武威發展。很多人也問，「已經60歲為何這麼辛苦？」他謙虛地表示，「現階段談不上成就感，但我有情懷，最大的興趣是在大棚。人生沒有什麼辦不到的，沙漠終究可以長出璀燦紅寶石。」