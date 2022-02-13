　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

▲▼ 甘肅,武威,火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商古耀堂勇闖戈壁灘種植火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／甘肅武威報導

自古以來，甘肅河西走廊因地形氣候影響，荒涼大漠很難耕種，但來自南投的台商古耀堂創造奇蹟，讓這片貧脊大地種出熱帶火龍果。《東森新媒體ETtoday》記者特地走進戈壁灘，探訪位於武威火龍果大棚。62歲古耀堂花了一年多時間克服寒冷氣候，幫火龍果蓋棉被躲避零下26度冬天，成功讓沙漠長出紅寶石。

孤寂又荒涼的甘肅戈壁灘地型居多，如果沒有走進台商古耀堂的大棚基地，很難想像這片沙漠可以長出果實。放眼望去，火龍果園扎實的綠色支幹，強悍生長在黃沙土礫裡，滋養每顆紅通通的火龍果，全靠古耀堂老司機技術和「科學種植」。

目前，福建、廣東、雲南種植火龍果已各分天下，談起為何來大西北開拓？古耀堂說，「很多人以為火龍果是南方水果，火龍果的品種是屬於沙漠水果，是仙人掌科，少許的水可以活得很好，我們可以用科技去馴化它，讓它長成果。」雖然中出來火龍果個頭不大，水分甜度都剛剛好。

▲▼ 甘肅,武威,火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

▲甘肅武威戈壁灘養殖出來的火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

改造沙漠土壤是大工程，種植水果有四十年經驗的古耀堂善用科技改良，甘肅沙土地剛好配合他們研發的「菌渣」，花了兩年多時間調整「生物菌肥」養地。但第一年因為抓不到栽培訣竅有點失敗，直到2020年3月份再次改良，直到今年可以掛果，種出來的東西特別有味道。

回想第一年的失敗原因，一方面是季節氣溫，造成火龍果無法生根，種植距離數不夠，太過密集造成養分又不足，又無法在正常溫度下生長，死了非常多的種苗。其次，大西北的天寒地凍是最難克服環境，火龍果大棚智能控溫一般可以保持在25到32度，濕度在65到70度，無法抵抗下雪零下天氣、嚴防刺骨寒風吹進果棚。

▲▼ 甘肅,武威,火龍果 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 養殖火龍果的棉被棚，入夜有暖黃燈代替日光。（圖／記者任以芳攝）

甘肅低溫最冷下探到零下26度，火龍果棚雖然是棉被棚，傍晚開始保溫速度很快散掉。為了保護果子，下午5點把棉被棚拉下，夜晚溫度下探零度，還要燒煤炭、吹風機增溫，用暖黃日光燈泡代替日照。

古耀堂形容，「凌晨四點到六點是最冷的時候，也是最頭痛時候，等到陽光出來，翻開棉被棚還是很冷，不翻開無法光合作用，兩難的冷熱交替下，古耀堂感覺自己快中風。」

如今，當地政府對台商農業輔導、配備都很好，古耀堂很放心在武威發展。很多人也問，「已經60歲為何這麼辛苦？」他謙虛地表示，「現階段談不上成就感，但我有情懷，最大的興趣是在大棚。人生沒有什麼辦不到的，沙漠終究可以長出璀燦紅寶石。」

►一台就夠！室內暖暖的還能烘衣服

ET快訊
網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　35人豪華團費曝：進帳1
全台午後變天！鋒面掃過越晚雨越大　強冷空氣接力探11℃
台灣燈會「虎尾燈」爆紅！網飆3倍轉賣750元　高雄市府回應了
拜登普丁通話！美警告入侵烏克蘭「代價沉重」　俄反批：歇斯底里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

大漠傳奇4／6百年無人敢動這塊磚！　「多多關照」典故源自這座城

時空輪迴劇熱播！公車炸1死42傷　微博7500萬人關注：模仿該劇？

上海28歲男老師跳樓身亡　曾被「領導」公開打了一巴掌

香港兩天暴增近3千確診！官員：持續惡化不排除「封城」

網傳大陸恢復因私護照辦理換發　移民局：非緊急非必要不出境

港3478患者在家檢疫！2歲女童「發燒40.5度」被拒入院　母陷崩潰

上網鼓吹確診者「出門散播病毒」　香港32歲男子被逮捕

形容香港變「孤島」　文華東方總部高層撤離：極差的運營基地！

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

昆凌PO出最新自拍「上圍激增」　懷三胎孕期狀態曝光！

老外人肉占位比手勢趕人走　見對方不理...竟硬扳後照鏡

蔡依林素顏踏青！「前衛穿搭」驚呆網　青峰笑回：青怎麼了，要這樣對青？

高雄金獅湖步道「驚見白骨」　車鑰匙解開身分...已失蹤4年

大漠傳奇6／出征大西北！對抗零下26度極寒 　他幫火龍果蓋棉被

大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

大漠傳奇4／6百年無人敢動這塊磚！　「多多關照」典故源自這座城

時空輪迴劇熱播！公車炸1死42傷　微博7500萬人關注：模仿該劇？

上海28歲男老師跳樓身亡　曾被「領導」公開打了一巴掌

香港兩天暴增近3千確診！官員：持續惡化不排除「封城」

網傳大陸恢復因私護照辦理換發　移民局：非緊急非必要不出境

港3478患者在家檢疫！2歲女童「發燒40.5度」被拒入院　母陷崩潰

上網鼓吹確診者「出門散播病毒」　香港32歲男子被逮捕

形容香港變「孤島」　文華東方總部高層撤離：極差的運營基地！

夫帶癌妻住「北市公車亭」　拒安置原因曝光

她放話男友「嘿嘿！要讓你下不了床」　打完第3劑結局曝

去年死刑定讞、執行創「雙掛蛋」紀錄！　邁向實質廢死

5條平價「顯瘦寬褲」超神！穿上去修飾骨架、有效藏肉

開刀完急買復健衣！汪見家人集體離院情緒激動　離世後媽崩潰自責

桃機那一隻！Omicron八德→樹林→板橋　醫揭放棄清零代價

長者第三劑疫苗涵蓋率低　專家：太早解封很危險

「皮卡丘尾巴」多顆珍珠變貴氣！絕美精靈球項鍊秒收服女友心

台灣通膨率2％「痛苦不比美國差」　教授點出關鍵原因

《天能》肯尼斯布萊納贏過華特迪士尼！　打破奧斯卡單人提名紀錄

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

陸Up主抄襲台灣YT　小玉、放火全受害

陳巍辱華、恐同罪狀被挖出！擊敗羽生結弦網友不爽

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

模仿時空劇？公車爆炸1死42傷

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

對抗極寒！ 他幫火龍果蓋棉被

被笑「妖怪鼻」！她18年後大逆襲

揭秘！6百年無人敢動定城磚

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉

徐州8孩母最新畫面曝！不斷哀求：放我走吧

上海28歲男老師跳樓　曾被領導公開掌摑

文華東方高層撤離：香港變孤島！　

更多熱門

相關新聞

揭秘！6百年無人敢動定城磚

揭秘！6百年無人敢動定城磚

位於河西走廊的「天下第一雄關」嘉峪關，投資3億多人民幣修建，號稱大陸史上最大規模古建築修整。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪當地，過去嚴肅的軍事重鎮成為旅遊勝地，雄偉的城樓設計暗藏許多有趣的小故事。像是人們口中說的「多多關照」的典故、600年來沒人敢移動的「定城磚」傳奇故事都是來自嘉峪關，帶您一塊來穿越揭秘歷史。

千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉

千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉

沙漠奇蹟！天神眼淚「月牙泉續命」

沙漠奇蹟！天神眼淚「月牙泉續命」

70年後「莫高窟」再訪紫禁城

70年後「莫高窟」再訪紫禁城

閃光一次「莫高窟」減少壽命

閃光一次「莫高窟」減少壽命

關鍵字：

甘肅武威火龍果台商

讀者迴響

熱門新聞

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

唐綺陽開示：天上正在人間開桃花

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

黃曉明爆熱戀《甄嬛》女星！　「健身房背景洩密」她秒發聲

床墊驚見詭異泰文！　租屋妹發毛

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

連千毅泡湯親密照流出！妻辣翻網

丟丟妹宣布：無限期停播！民眾「收壞掉商品」遭已讀不回

趙正平離婚6個月爆「熱戀小20歲新歡」！

丟丟妹刪「無限期停播文」親揭原因

王思佳被爆戴假貨！　氣炸亮「9萬嬰兒推車」VIP發票真相

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

《小明星》正妹太兇！網求IG

南港展覽館暗夜爆槍戰　2煞連轟12槍

麥當勞點「30元隱藏漢堡」店員愣！內行秒懂：超好吃

更多

最夯影音

更多
父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾
吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

吳宗憲合體「22年前舊愛」　想再生兩個...勸温嵐「未婚先懷孕」

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

楊祐寧「演藝圈的姐別惹」遭舒淇賞巴掌　爸台上暴雷《華燈》兇手...他：反指標XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面