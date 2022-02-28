陸公布1.5萬字《2021美國侵犯人權報告》　新冠致死、攻擊少數族裔列入

▲大陸國新辦發表《2021年美國侵犯人權報告》。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國新辦今（28）日發表《2021年美國侵犯人權報告》，全文約1.5萬字，除序言外共包括六個部分，操弄疫情防控付出慘痛代價；固守暴力思維威脅生命安全；玩弄虛假民主踐踏政治權利；放縱種族歧視加劇社會不公；背離人道主義製造移民危機及濫用武力制裁侵犯他國人權。

報告指出，美國擁有全世界最先進的醫療設備和技術，卻成為全球新冠肺炎感染和死亡人數最多的國家；在公共全方面，美國2021年共發生693起大規模槍擊事件，比2020年增長10.1%；美國反亞裔仇恨犯罪頻發高發，對穆斯林群體的歧視有增無減，土著居民遭受的種族迫害仍在繼續，種族經濟鴻溝不斷擴大，種族不平等日益加劇。

此外，報告還稱，美國用虛假民主玩弄政治權利，總統選舉的全國範圍初選完全受富人、名人、媒體和利益集團的操縱，民眾投票支持的總統參選人往往不真正代表民意。美國政府高調舉辦所謂的「領導人民主峰會」，將民主政治化、工具化，大搞選邊站隊，拉幫結派，分裂世界。

報告痛批，移民難民危機已淪為美國黨派攻訐與政治鬥爭的政治工具，政府朝令夕改、暴力執法，移民群體遭受超期羈押、酷刑和強迫勞動等不人道待遇；美國一貫奉行霸權主義、單邊主義、干涉主義，以強權挑戰公理，以私利踐踏正義，肆意侵犯他國人權，已成為國際人權事業健康發展的最大阻礙者和破壞者。