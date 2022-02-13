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大漠傳奇5／千年壁畫「解密」嘉峪關烤肉　睡一覺穿越河西走廊

記者任以芳／甘肅報導

走一趟大漠旅遊風情，甘肅絕對是首選，就連美食都豪邁的人難忘。《東森新媒體ETtoday》記者來到嘉峪關採訪，當地烤肉文化飄香千年，「號稱整隻羊都能烤，沒有一隻羊走得出這裡。」另外，甘肅蘭州拉麵、張掖炒炮仗麵、敦煌羊肉泡饃粉絲湯都是一絕。吃飽喝足再搭乘敦煌觀光列車，完整體驗河西走廊的美食之旅，讓人回味無窮。

▲▼ 嘉峪關烤肉歷史 。（圖／翻攝 網易號趣八文物） 

▲千年歷史魏晉墓群「解密」嘉峪關烤肉歷史 。（圖／翻攝 網易號趣八文物）

 千年壁畫「解密」嘉峪關第一美食

說起嘉峪關烤肉歷史，得從東北方向 20 公里處廣闊的大漠上說起。這裏落著1400多座「嘉峪關魏晉墓群」，也是全世界最大的地下畫廊群。古墓裡彩繪色彩鮮豔，人物形態生動活潑，再現古河西走廊風情，也是大陸目前發現最大的魏晉歷史文化遺址。

1972年墓葬出土的彩繪《驛使圖》是魏晉磚壁畫的代表，是大陸發現最早的郵驛形象資料。更有趣的是，當年大陸考古專家魏晉六號墓前室東壁和前室西壁上，還發現繪有「烤肉串」的磚畫。

嘉峪關景區工作人員介紹，「磚上人物用三叉狀工具穿肉，放在火上燒烤。」這幅千年壁畫「解密」嘉峪關人愛吃的豪爽性格，原來烤肉文化在魏晉時期已存在，研判是達官貴人請客的日常美食，也是北方遊牧民族的飲食文化之一。

▼ 嘉峪關烤羊肉什麼部位都能烤，號稱「沒有一隻羊走出這裡。」 （圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 每到夜晚嘉峪關整座城市都是烤肉香（。圖／記者任以芳攝）

肥美羊兒「走不出」嘉峪關

從魏晉時期流傳的烤文化，深深影響嘉峪關飲食文化。傍晚時分，《東森新媒體ETtoday》記者走訪這座充滿「煙火味」的城市，從街邊店到轉角露天攤位，老闆們忙著生火、串羊肉，「每一隻羊兒都被安排的很仔細」。

記者也走訪當地開店超過20年老店，老闆大方展示自己烤羊秘訣。廚房裡師傅用鐵扦穿成的肉串在火紅炭火上下翻轉，邊烤邊撒孜然、辣椒面、椒鹽等各種調料，羊油瞬間噴出。

一般烤羊串只是炭火燒烤，老闆公開嘉峪關秘訣，「師傅旁邊都有一桶滾燙羊油，烤串短暫預烤後伸進桶裡一蘸，快速鎖住肉質中的水分；第二個秘訣就是撒上秘製香粉調料，烤肉串再翻飛一下，外焦內嫩，口感一絕。」

不過，追溯嘉峪關烤肉其實源自新疆，到了當地自成一派。新疆烤肉大塊，多以熟肉烤制。嘉峪關烤肉以新鮮羊肉切小塊烤成，現切現烤，吃到自然原味。還有20多個部位選擇，「除羊毛不吃，任何部位都能做成美味烤串。」

▼ 嘉峪關每一間烤肉店都有特製香料。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲張掖平民小吃炮仗麵 。（圖／記者任以芳攝）

河西走廊美食「炮仗麵、蘭州拉麵」

說起「烤肉」是嘉峪關美食名片，甘肅河西走廊的四郡其他美食也很有代表性。這一條長達1000多公里通往新疆也是絲綢之路的長廊，行經酒泉郡、武威郡、張掖郡、敦煌郡，每個地方都有不同特色美食。

來到張掖品嚐特色小吃，炮仗麵是當地人最愛。《東森新媒體ETtoday》記者直擊製作過程，炮仗麵一開始是長長的拉麵，經過多次揉捏、拋甩，變得有韌性，接著切成「短條」下鍋煮，外型很像小鞭炮，加上各類蔬菜，大火煮五分鐘統一撈起。

考驗師傅強大手腕力量，幾十斤重短條麵和蔬菜在大鐵鍋裡，加上特色調味料後來回翻滾、攪拌，直到麵菜合一，最後淋上特色滷汁和肉片。「滷肉炮仗麵」味道如何？接受訪問張掖居民吳先生說，「我從小就吃炮仗麵，幾乎每個禮拜吃兩三次，麵咬起來很勁道，配菜和滷肉剛好。」

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 甘肅敦煌羊肉泡饃。（圖／記者任以芳攝）

來到敦煌羊肉泡饃粉絲湯也是一絕，清爽的羊肉湯油而不膩， 羊肉新鮮沒有羶味。每天現烤的饃口感扎實，撕成小塊狀，搭配羊肉湯一起吃。另外，驢肉麵也是特色小吃，肉片呈現黑褐色，實際上非常鮮嫩沒有任何肉腥味，沾上醬油蒜汁，就是當地人日常美食。

說到甘肅代表美食還有蘭州拉麵，起源於清代嘉慶年間。當地拉麵特色是湯清、肉香、麵勁道，老師傅手工桿麵，現場甩麵還能選擇粗細。不同於台灣大塊牛肉麵，蘭州拉麵是薄肉片，現吃現切十分新鮮，演變至今成為中國十大麵食之一的美食。

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 甘肅之名觀光列車「敦煌號」 。（圖／記者任以芳攝）

「敦煌號」一覺醒來穿越河西走廊

Y667/668次「敦煌號」品牌列車運行三年多來，廣受旅客喜愛。由於，敦煌到蘭州有1100公里，光是開車就要12小時，「敦煌號」列車出現後方便許多出行旅人。該列車時間安排，去程是18時從蘭州站發車，次日6時48分到達敦煌站；回程20時12分從敦煌站發車，次日7時18分到達蘭州站。

《東森新媒體ETtoday》記者這次體驗敦煌的夜班車，大約11個小時抵達終點，等於睡一覺醒來就到蘭州，節省舟車勞頓的疲憊。「敦煌號」旅遊列車採用大陸最新25T型車體編組， 全列共有18輛車體，是除高鐵外最好的車體，車廂臥鋪分一般艙等有四個上下舖，頭等艙是兩張床和獨立浴室。

▼ 敦煌蘭州觀光列車有盥洗室、四人通鋪，該有設備齊全。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

▲睡一覺醒來穿越河西走廊，敦煌到蘭州有1100公里。（圖／記者任以芳攝）

記者直擊大眾車廂公共設施，有如移動版的青年旅館。每節車廂有六個廂房，一個盥洗室；臥鋪房有床頭燈、插座等設備。接受訪問胡姓民眾表示，第一次體驗夜車旅行，「敦煌號」比開車或換乘高鐵更省時間，睡一覺就抵達目的地，在車上敷面膜和朋友嗑瓜子聊天，有回到大學宿舍感覺。

儘管去年甘肅受疫情影響，封閉一個多月，如今旅遊人潮慢慢回流。「敦煌號」在疫情前創造百萬搭乘人潮，這條旅遊路線也串起大漠觀光旅遊點，成為河西走廊旅行最新選擇。

▼ 敦煌蘭州觀光列車VIP車廂。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 甘肅專題、觀光敦煌列車、嘉峪關烤肉、張掖炮仗麵、敦煌羊肉泡饃 。（圖／記者任以芳攝）

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