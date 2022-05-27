快訊／高雄+11239！　確診數首破萬例「超越北桃」原因曝

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者賴文萱／高雄報導

國內今（27）日公布新增9萬4808例本土個案再創新高，其中，高雄市增1萬1270例排列第三，確診數僅次最多的新北市1萬9363例及台中市1萬1501例，並超過桃園市1萬0074例，和原本確診數高局不下的台北市9503例。高雄市衛生局表示，經過疫調轉銜案件數31例，共計11239例本土個案。

▼高雄5/27確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天中央公布高雄新增11270例，經過疫調轉銜案件數31例，共計11239例本土個案。在快篩陽視同確診上路後，分析PCR確診人數為3928人、診所快篩陽4569人（占比40.65%）、醫院快篩陽2742人。年齡層部分，中壯年族群（30-39歲、40-49歲、50-64歲），佔比相較過去高，家庭、職場方面互動要特別注意。

▲▼高雄5/27確診概況。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局說明，今天高雄確診數增多，主要來自原本PCR會延遲一天判陽性的個案，約有1500例左右，加上快篩陽判陽會有1成個案為PCR陰性。目前評估，高雄疫情扣除變數，相對於前一天8500多例來說，確診略有上升，包含社區、職場、家庭不特定風險部分要特別留意。

市長陳其邁表示，台中、台南、高雄發生率逐漸增加，就誠如一開始擬定的戰略，希望曲線慢慢上來、慢慢下去，但這樣時間就會拖得比較長，所以一定要確保醫療量能。

陳其邁也解釋集團免疫是由兩部分構成，包含疫苗覆蓋率及自然免疫，以一個城市來講，假如對病毒有免疫力的人多，在集團裡面病毒就不太容易傳播，因為當病毒要傳給另一個人，碰到自然免疫的人，病毒要傳給這個人就無效，就不會傳給別人，疫情就會從流行高峰慢慢往下走。

▲各縣市本土疫情盛行率數據。（圖／高雄市衛生局提供）

以全國盛行率6.95%來看，基隆13.48%、新北12.83%、桃園10.17%、台北9.30%，但高雄與台中、台南分別為4.33%、4.39%及3.80%，顯見盛行率在南部跟北部仍有落差，因此現在中南部傳播速度R值就會比較高。

▲指揮中心公布5/27確診數及死亡個案。（圖／指揮中心提供）