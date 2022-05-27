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採用驚嘆號螢幕！　蘋果泰國Apple Pay影片出現iPhone 14

▲蘋果泰國頻道曝光iPhone 14。（圖／取自蘋果）

▲蘋果泰國頻道曝光iPhone 14。（圖／取自YouTube截圖）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列預計於蘋果秋季發表會登場，目前也陸續有相關爆料曝光，而近期蘋果泰國Youtube 頻道上傳一段新的影片，主要是介紹 Apple Pay 在 iPhone 和 Apple Watch 上的應用場景，不過眼尖的網友發現，影片中拍攝 iPhone 中的 Apple Pay 時，出現 iPhone 14 Pro 上標誌性的驚嘆號打孔螢幕。

在影片中可以看到，在展示 Apple Pay 功能時，出現了許多蘋果產品，採用簡筆畫的方式，而一閃而過的 iPhone 則明顯地畫出驚嘆號的打孔螢幕，也基本確定了 iPhone 14 系列將有機型採用這款設計的螢幕。

根據目前的傳言，蘋果 iPhone 14 系列預計有四款機型，包括 6.1 吋iPhone 14、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 和 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max。iPhone 14 Pro 系列機型預計採用驚嘆號打孔螢幕，內置True Depth 鏡頭和 FaceTime 鏡頭。

與此同時，價格較低的非Pro 型號將繼續保持使用瀏海螢幕。預計iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 的其他改進包括120Hz ProMotion 顯示螢幕和高階機種鏡頭將升級為 4800萬畫素廣角鏡頭。

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