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iPhone 14傳首搭LG高階前鏡頭　支援自動對焦！成本飆3倍

▲iPhone 14預計將搭載更大的RAM。（圖／取自9to5google）

▲iPhone 14前鏡頭將升級。（圖／取自9to5google）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple Inc.）iPhone 14鏡頭升級，傳出將搭配成本更高、具自動對焦功能的高階前鏡頭，而且是首次採用南韓LG Innotek的前鏡頭零件，提升過往屢遭批評「低階」的前鏡頭功能。

南韓「ET News」根據22日取得的業界消息指出，蘋果最近決定採用LG Innotek的前鏡頭零件，安裝在即將於9月推出的iPhone 14前鏡頭上。報導指出蘋果已知會主要合作夥伴，LG Innotek也開始準備大規模量產iPhone 14的前鏡頭。

蘋果從供應鏈中剔除掉中國供應商，選擇韓國公司LG Innotek和日本夏普一起提供iPhone 14前鏡頭，此前消息指出蘋果原先預計在iPhone 15時改採LG Innotek前鏡頭，但計畫已提前至今年進行。

主要是蘋果將前鏡頭從「低階零組件」重定義為高階零組件，並計劃加入自動對焦等功能，報導指出此次前鏡頭成本立刻高出原先的3倍之多。

事實上LG Innotek此前已向蘋果提供高階後鏡頭組，現在要增加供應的前鏡頭，功能幾乎能媲美後鏡頭。

▲iPhone 14 Pro Max相機模組更大。（圖／取自Unbox Therapy）

▲iPhone 14 Pro Max相機模組更大。（圖／取自Unbox Therapy）

此前YouTube頻道Unbox Therapy率先取得iPhone 14 Pro Max模型機開箱，前鏡頭從「瀏海」變成「驚嘆號」外，也預測新機將會有相機、電池的升級。知名分析師郭明錤此前也表示，iPhone 14前鏡頭將會是首次支援自動對焦的蘋果手機前鏡頭，4款新機包括iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，都將搭配升級的前鏡頭，具有自動對焦功能外，還有更大的F/1.9光圈，比iPhone 13系列機款的F/2.2光圈更大。

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