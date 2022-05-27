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台灣第一AV女優吐實：常在片場高潮　「羞恥play更敏感」

記者崔子柔／綜合報導

台灣第一AV女優吳夢夢近日開始經營YouTube頻道「思春社」，她在昨（26）日更新的影片「在男友面前真的去了！？AV女優的都是真的高潮？」中提到，一部AV拍攝的時間長達數小時，女優通常都是演高潮，但她現在已經習慣片場的環境，會因為被陌生人看著更容易達到高潮。

吳夢夢表示，她擔任AV製作時，有詢問其他AV女優高潮的情況，被問到的人都說是假的、演出來的，「不管是女優還是一般的女性，她們在床上的時候，都可以給她們頒發一座奧斯卡獎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自吳夢夢推特）

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▲吳夢夢分享拍片心情。（圖／翻攝自吳夢夢推特）

吳夢夢說，AV拍攝現場有攝影、導演、燈光、場記等，一定有至少5到8個人，又有鏡頭在拍攝，就會備感壓力，每30分鐘的影片，就至少要拍4個小時，「男生要維持他的硬度都不是很容易了」，那女優又要怎麼達到高潮。

吳夢夢也分享，她曾遇過一個初次拍攝的女優，帶了男友到現場，後來坦言真的高潮了，「因為男優比自己的男友更厲害，尤其男友又在旁邊看，有那種羞恥play的狀況」，而吳夢夢現在已經習慣陌生人的視線，甚至有新來的工作人員會讓她更興奮、敏感，所以她在片場其實蠻常高潮的。

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