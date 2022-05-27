日本開國門　前台大醫「4項解讀」：忽然衝成這樣好嗎

記者趙蔡州／綜合報導

日本宣布6月10日起開放外國觀光團入境，由於台灣被歸類於風險最低的「藍色」級別，未來台灣人從台灣入境日本，可在日免除篩檢與隔離。不過，前台大感染科醫師、日本旅遊達人林氏璧（本名孔祥琪）卻說，「原本太保守，忽然衝成這樣，這樣好嗎？」

▲日本6月10日重啟國門，開放外國旅客入境。（圖／路透）

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林氏璧在臉書粉絲團「日本自助旅遊中毒者」表示，日本首相岸田文雄宣布6月10日開放外國觀光團入境，並把世界各國分為紅、黃、藍等3個級別，其中藍色代表最低風險國家或地區，不管施打疫苗狀態，都是入境不用做PCR，也不須隔離。

林氏璧指出，日本把台灣放在藍色級別，不用看疫苗施打狀態，入境免隔離免檢測，只要提供三日內PCR，而且不只是台灣，日本對全世界多半國家都開放了，讓他好奇原本保守的日本，怎麼忽然會衝成這樣。對此，他也對日本的做法，做出4項解讀。

1.我有點意外日本還是把台灣放在藍色國家，台灣近日疫情嚴重，但還是對台灣完全開放，一開始想感謝他們對我們的好意，但定睛一看三種國家的名單，我完全不理解藍色的國家是怎麼選出來的。

2.基本上世界上絕大多數的國家都放在藍色，日本不只是對台灣，是完全對世界張開雙手。南非這個近來流行BA.4和BA.5的國家，還有美國這個近來流行BA.2.12.1的國家，全都在藍色呀，「不是說了流行非Omicron病毒株的要分開嗎？」

3.多半的非洲國家是黃色，這也不知道是在擋什麼，可能是當時傳來Omicron時留下來的規定，但現在還擋什麼Omicron呢？

4.原本太保守，忽然衝成這樣，「這樣好嗎？岸田首相」。

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