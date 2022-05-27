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德州槍擊21死　小鎮治安官驗屍「看到崩潰」：都是我認識的人

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

▲美國德州小學槍擊案，小鎮治安官認屍心碎「都是我熟識的人」。（圖／路透社）

文／中央社

美國德州小學發生凶殘槍擊案。小城鎮沒有編制驗屍人員，當地治安法官狄亞士一肩扛下認屍重責，面對一具具熟人小孩的冰涼遺體，他承受著難以形容的身心衝擊。

路透社報導，進入德州尤瓦爾迪鎮（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）展開認屍程序前，49歲的狄亞士（Eulalio Diaz Jr.）得先理好自己的思緒，為能夠想像得到的最恐怖場景作好心理準備。

洛伯小學25日發生槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡，成為美國有紀錄以來中小學喪命人數第2多的槍擊事件。

尤瓦爾迪這樣的小城鎮沒有驗屍人員。作為當地治安法官，狄亞士肩負驗屍官之責，他得在美國史上最致命校園槍擊案之一發生後，承擔煎熬人心的認屍任務。

他走進猶如煉獄場景般的教室裡。數小時前，19名兒童、兩名教師在這裡遭到槍擊慘死。狄亞士低下頭，在地板上看到已成冤魂的自己中學學妹。一旁是一具具4年級學生冰涼的遺體，他們的父母是狄亞士的朋友。

目睹的慘況給狄亞士帶來難以形容的身心衝擊。

躺在教室地板上的罹難者包括賈西亞（Irma Garcia），她是兩名遇害教師之一。

狄亞士說：「她是尤瓦爾迪中學（Uvalde High School）小我一屆的學妹，我們國中、高中時代都膩在一塊…罹難者都是我們熟識的人。」

▲▼ 美國德州烏佛德（Uvalde）羅伯小學24日發生校園槍擊事件。（圖／路透）

▲狄亞士說，他的任務把遺體正確地發放給他們的家人，「我的工作就是要讓孩子回到家人身邊」。（圖／路透）

尤瓦爾迪這種小城鎮遭遇如此規模重大悲劇，猶如對小池子投入巨石，不可避免地激起陣陣傷痛的漣漪。

狄亞士說：「我昨晚給所有罹難者完成認屍回家時，開始有人傳臉書（Facebook）訊息給我，我發現自己認識許多孩子的父母，甚至祖父母。」

指認沒有身分證明、沒有掛名牌的兒童時，讓狄亞士心痛欲裂。

許多遺體已經不成人形，狄亞士試著儘量避免再給為人父母帶來傷痛，希望透過父母親描述小孩當天上學時的衣著或用他們提供的照片，來明確地指認死者身分。

可惜光靠這些還不夠，因為遭到濫射的遺體體無完膚。德州陸軍遊騎兵（Rangers）部隊要求家屬進行DNA拭子採驗。

受訪的狄亞士後來聲音越來越小。他說：「我的工作就是要確認我們把遺體正確地發放給他們家人...我的工作就是要讓孩子們的遺體回到家人身邊。」

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