德州10歲女童英勇報警遭射殺！好友被噴滿身血　槍手：你們都會死

▲年僅10歲的阿梅里是這次槍擊事件的死者之一。（圖／翻攝自Facebook／Angel Garza）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州羅伯小學（Robb Elementary School）24日發生大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）射殺19名兒童、2名教師後遭警方擊斃。其中一名10歲女童阿梅里當時正拿著手機準備打911報警，但卻被槍手發現，直接被開槍打死，而她最好的朋友就坐在旁邊，被噴得滿身是血。

根據《PEOPLE》報導，年僅10歲的阿梅里（Amerie Jo Garza）是這次槍擊事件的死者之一，但她英勇的事蹟也會永遠被人記住。槍手拉莫斯當時拿著AR-15步槍走向阿梅里班級的教室，並對著所有人說，「你們會死的。」接著就朝所有學生瘋狂開槍。

機警的阿梅里立刻拿起手機要撥打911報警，但卻不幸被槍手發現，直接被開槍打死，事發時阿梅里就坐在她最好朋友的旁邊，而她被槍殺後，朋友全身都沾滿了她的血。阿梅里的奶奶阿雷奧拉（Berlinda Arreola）說，阿梅里前兩週才剛過完10歲生日，「槍手本來可以搶走手機就好，但卻開槍打了她，她是一個英雄，她試著想打911拯救朋友。」

▲阿梅里的家人表示，她去年還獲頒學校的「善良之心」獎。（圖／翻攝自Facebook／Angel Garza）



阿雷奧拉表示，阿梅里去年還獲頒學校的「善良之心」獎，而且在槍手襲擊前幾分鐘，她才因成績優秀被老師表揚。阿梅里的父親也在臉書表示，「我的寶貝現在跟天使一起展翅高飛，請不要認為任何一秒鐘都是理所當然的，請擁抱你的家人，告訴他們你有多愛他們。」

德州警方表示，這場槍擊造成19名學生、2名教師身亡，所有受害者都是在同一間教室被槍殺，學生年齡都在11歲以下。德州州長艾波特（Greg Abbott）指出，在開火前約15分鐘曾在臉書公布他的攻擊計畫，還在一則訊息中指稱，他要槍擊自己的祖母。所幸這名祖母臉部中槍後，目前確認生還。

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