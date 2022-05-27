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宅家也要護視力！LG OLED C1系列獲「國際護眼雙認證」享受極致影像不怕藍光疲勞

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

▲在OLED智慧電視的藍海中，LG OLED evo C1極致系列4K以過目難忘的畫質和CP值，締造詢問度始終居高不下的人氣與買氣。（圖／品牌提供，下同）

科技中心／綜合報導

疫情改變所有人的生活，例如不少人在WFH期間找到效率工作的辦法，還有人的家居佈置和料理廚藝明顯提升，不過看似默默提升自己的居家期間，竟然有一項指標反而明顯下滑，那就是——視力！

為避開疫情，全家人減少出外活動的機會，待在家裡一起追影集玩遊戲雖然也能增進感情，但校園例行檢查都發現，學童的視力平均因用眼習慣改變而增加度數，醫師也警告，成人也別忽略藍光潛藏的傷害。想幫全家人把各種宅智慧、宅娛樂一網打盡，但又擔心用眼疲勞？總是先幫使用者多想一步的LG，旗下旗艦機型LG OLED evo C1極致系列4K，精準細膩而且撼動人心的影音表現自然不用多言，但更重要的是，極致系列還得到德國、美國「雙重護眼認證」，無疑更激起消費者信任與期待。

打造「家庭劇院、電競娛樂」新標配！
除了OLED+杜比還要有「低藍光護眼」認證
當「沉浸式體驗」已從潮流成為一種生活態度，居家影音享受也從大尺寸寬廣視野晉身到追求栩栩如生的極真表現。LG OLED evo C1極致系列4K採用自體發光、降低藍光傷害的OLED螢幕，因此觀眾所見的影像，其實是由數百萬個「自體發光像素」各自呈現的精準顏色及黑色而來，如此才能呈現細膩色彩與彷彿置身劇集氛圍的世界，除此之外，不論是坐在螢幕的前方或斜角位置，接收到的影像表現也不會因此打折，再也不用因為怕錯過細節而用力瞇眼，從此跟過勞的眼睛說掰掰。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

▲OLED技術不僅提供了比傳統LED更對比鮮明的色彩，同時也減低螢幕的藍光與閃爍度。

進一步以娛樂時最為追求的爽感來看，此機型因為搭載了α9第四代AI 4K影音處理晶片、、杜比視界IQ和杜比全景聲結合等高階規格，輕鬆就能打造出宛如就在眼前的撼動視界，與其說把家裡變成高級電影院，倒不如說，更像是直接把劇集影集中主角群感受到的氛圍，直接搬到現場讓觀眾親身體會。此外，也別忘了HDMI 2.1 規格和120Hz的更新率，不留殘影的流暢表現，無論觀賞世界級轉播球賽、絢麗的歌舞片、緊湊的動作片，甚至讓遊戲玩家爽玩各家電競大作，都是游刃有餘，尤其在電競團戰時，總是領先隊友的完美反應，更造就出成就感更高的遊戲體驗。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

▲▼流暢細膩的影像表現，無論是和家人追劇、追比賽，或是與隊友一同探索電競世界，都能徹底沉浸其中。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

LG致力打造一個讓使用者盡情沉浸的影音生活，自然也要擔起守護眼力的責任！LG OLED evo C1極致系列4K以低藍光護眼功能，獲得德國萊茵TÜV護眼認證以及美國UL低藍光、無閃爍、無不適炫光等認證，以嚴謹的國際高規格需求，守護全家的用眼健康，確保不常出門的娛樂活動，能擁有更舒適的觀看體驗。

晉級高智慧家庭！
想看電影只需動嘴下指令「ThinQ AI」一秒送上專屬推薦
有了雙重護眼認證，隨時放心揪全家人來場影集/電影之夜！LG OLED evo C1極致系列4K不愧是以居家娛樂、生活智慧概念打造，內建的Netflix、AppleTV+，以及連上網隨時可下載的Disney+、Prime Video，都是時下最夯的一時之選。值得一提的是，介面不僅一目瞭然、點選方便，呈現的視覺切割所帶來的高級質感，也能瞬間點亮整個空間。

具備人體工學的小巧滑鼠遙控器，一鍵也能導出強大的AI語音技術，動動嘴巴、說出關鍵字，就能聲控智慧電視幫全家人搜尋符合期待的片單。就算不想動嘴也沒關係，獨家又貼心的ThinQ AI技術，每次都會將全家人的觀賞紀錄快速存取記下，每次打開首頁，也能看到由這位「智慧管家」細膩整理出的個性化推薦，讓生活只要打開電視，就不怕枯燥無聊。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

▲▼具設計感的介面首頁以及人體工學滑鼠遙控器，享受智慧生活的同時也兼具質感與美感。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

各式尺寸兼具！
從「小型工作室到霸氣大客廳」符合任何居家空間的需求
時下人們對於影音的需求，逐漸轉往「重質不重量」。大螢幕雖好，但隨著客廳、遊戲間、家庭劇院等空間大小不同，自然要有更多元的螢幕尺寸選擇，才能個別帶出最完美的影音體驗。因此LG OLED evo C1極致系列4K以「業界最齊全」為目標，推出48吋～83吋機型，加上更好入手的價格，終極目標就是從此滿足全家人未來10年內的極致影音體驗。

▲▼疫情,宅家,影音,家庭劇院,電競,OLED,LG,智慧電視,極致系列。（圖／LG提供）

▲即將上市的LG OLED evo C2極致系列4K，有著42吋～83吋的彈性選擇。

隨著LG OLED evo C1極致系列4K受到愈來愈多大小家庭的青睞，LG也發現更多電競玩家對於此款機型帶來的超高畫質表現，特別情有獨鍾，目前即將上市的OLED C2系列，保留了適合電競玩家極致視野體驗的48吋，同時再新增42吋的選擇，不論是電競玩家要加碼做為雙螢幕使用，或是視覺設計者的工作需求、房間裡的個人娛樂需求，都將有更彈性的選擇空間。

即日起到5/31以前下訂OLED C2& G2系列，搶到各型號限量5台的頭香，就能享有建議售價5.2% OFF的折扣優惠，想在第一時間「開箱」讓親友網友暴動羨慕，手機行事曆記起來，就能開始準備迎接護眼雙認證的新智慧電視到來。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

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