全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

▲「全聯小時達」推出一年半以來，從雙北50間店拓展至全台500間店，預計2022第三季達到750間。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情下促進宅經濟發展，帶動外送到府需求增加，「全聯小時達」自去年推出至今18個月以來，從50間店擴展至500間店，最高紀錄同一時段有4000名騎士在全台各地外送全聯訂單，預計第三季達到750店目標。而爲慶祝里程碑，也將於5/27～6/23限時推出消費滿600元送300元活動！

全聯自2021年起陸續與UberEats、foodpanda合作，1年半時間從首波雙北50家門市擴展至全台超過500家，多達3000樣商品，最快40分鐘內將新鮮的生鮮或生活用品送貨到府，以鮮度、廣度、速度三大優勢，預估年底外送服務可拓點達750家，包括50家24小時專門店，業績可望較去年成長3倍。

▲全聯與UberEats、foodpanda合作，1年半時間從雙北50家門市擴展至全台超過500家。（圖／全聯提供）

據Uber Eats分享，目前平台已有108位外送合作夥伴送出1000筆以上全聯小時達與全聯生鮮雜貨訂單，其中創下最高紀錄的外送員夥伴累積達3530筆，平均每個月近200筆；而全聯顧客最長給外送夥伴的評價是「完美送達」，該評價被送出超過5.5萬次。

另foodpanda也分享，全台最高紀錄為同一時段曾有超過4000名外送夥伴，在各地為消費者遞送「全聯小時達」訂單，每筆訂單平均送達時間為20分鐘，而在這些訂單中，消費者給予外送夥伴平均4.8顆星的超高滿意度。

此外近期推出的We Sweet X foodpanda聯名甜點，更在騎士間造成廣大迴響，許多夥伴在接單期間看到消費者購買，自己也忍不住購買回去給家人一同享用。據統計，目前3支甜點光6天就賣出超過5000個。

全聯小時達指出，疫情催化下，進一步帶動外送業績高速彈跳，三平台上線合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成；尤其今年4月本土疫情爆發以來，已經可以看到外送服務為單店生鮮業績帶來最高3成以上的成長。每日本土確診破萬例後，三平台總業績更創下單日新高紀錄，日均訂單數已較疫情前成長近6成。

▲全聯小時達數據統計，外送最多人點金針菇，可疊起392座台北101。（圖／記者林育綾攝）

根據三台平數據統計，消費者最愛訂購的Top 5 蔬菜分別為：金針菇、玉米筍、鴻喜菇、小白菜、青江菜，其中奪下第一名寶座的「金針菇」，自外宿服務推出以來已售出超過100萬包，相當於可以疊起392座台北101！

另外消費者最愛的水果天王是「奇異果」，至今賣出超過60萬顆，其次為香蕉跟蘋果；肉品部分則由雞胸肉奪下冠軍寶座；文蛤為海鮮類第一把交椅；而銷售額最高的則是「鮮奶、雞蛋」。

▲全聯外送銷售額最高的則是「鮮奶、雞蛋」。（資料圖／記者林育綾攝）



業者觀察，使用外送服務的女性會員高達8成，年齡層較實體門市低，近4成使用者集中在35～44歲，多半是職場一份子，同時兼顧妻子、媽媽、上班族多元身份，她們的時間不僅破碎也寶貴。為替忙碌的主力客群打點日常所需，全聯小時達攜手12位懂吃、懂生活的KOL端出12道料理提案，出沒在通勤捷運、社群媒體，支援每位「不知道煮什麼」的上班菜籃族，只要到指定畫面掃描QR Code即可收聽線上食譜，不論是Pro級專業廚師料理，還是偶爾開伙的家常料理，甚至是不善做菜的低難度料理，通通讓消費者一鍵下單打包靈感料理，到家就到貨，省時又省力。

而歡慶全聯小時達拓點突破500家，自5/27～6/23限定期間內，凡至平台上單筆消費滿600元即送300元；只要滿額立即現折100元，再送100元折價券2張。

5/27～6/23同時還有線上線下祭出超過300件商品「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」優惠，期間每週六日以PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1000元再送800福利點。

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