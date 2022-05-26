全聯感謝外送員冒風雨！527推「感恩騎士日」接單就送免費餐點

▲「全聯小時達」特別選5月27日取諧音「我愛騎士」，首度推出「感恩騎士日」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

疫情帶動外送市場蓬勃發展，「全聯小時達」與2大外送平台合作，推出一年半以來從雙北50間店，拓展至全台500店，為了感謝廣大合作夥伴騎士的辛勞，無論豔陽或颳風下雨都使命必達，特別選在5/27取諧音「我愛騎士」，首度推出「感恩騎士日」活動，凡當天到全聯接單的外送員，只要出示手機單號，就能獲得感謝餐袋1份，接10單就有10份，送完為止。

▲「全聯小時達」推出一年半以來，從雙北50間店拓展至全台500間店，預計2022第三季達到750間。（圖／記者林育綾攝）

全聯於2021年初推出「全聯小時達」外送服務平台，陸續與Uber Eats、foodpanda平台合作，1年半時間，從首波雙北50家門市擴展至全台超過500家，以每家服務門市半徑3～5公里計算，涵蓋全台近100%外送區域，最快40分鐘內送到家，強勢躍登生鮮雜貨外送第一品牌，寫下嶄新里程碑；更預計在今年第三季達到全台750間店目標。

為感謝這群默默付出辛勞的廣大外送合作夥伴騎士，總是不畏風雨穿梭大街小巷，全聯小時達首創零售通路之先，特別選在5/27取諧音「我愛騎士」，首度祭出「感恩騎士日」，當天只要到全聯小時達店取單的外送合作夥伴，將可免費獲得感恩餐袋一份，內容物包含阪急麵包奶油手撕包1入（或奶酥菠蘿麵包）、330ml礦泉水一瓶。各店將全力供應，送完為止。

▲全聯小時達首創零售通路之先，首度祭出「感恩騎士日」，送餐給外送員。（圖／全聯提供）

全聯總經理蔡篤昌也分享，從去年1月雙北50間店以來，至本月底可拓展至550店，代表消費者需求越來越大，據統計今年業績比去年成長50%。其中今年5月與去年4月相比，在疫情較嚴峻的新北市成長了200%，台北、桃園成長約150%，其他縣市也有100%以上的成長。因此，非常感謝一群默默耕耘的外送夥伴，尤其這幾天雨非常大，感謝他們不畏風雨將商品送達消費者手中。呼籲所有點餐的消費者，5/27一起來感謝防疫期間默默付出辛勞的廣大外送合作夥伴騎士們。

據Uber Eats分享，目前平台已有108位外送合作夥伴送出1000筆以上全聯小時達與全聯生鮮雜貨訂單，其中創下最高紀錄的外送員夥伴累積達3530筆，平均每個月近200筆；而全聯顧客最長給外送夥伴的評價是「完美送達」，該評價被送出超過5.5萬次。

另foodpanda也分享，全台最高紀錄為同一時段曾有超過4000名外送夥伴，在各地為消費者遞送「全聯小時達」訂單，每筆訂單平均送達時間為20分鐘，而在這些訂單中，消費者給予外送夥伴平均4.8顆星的超高滿意度。

▲自5/27～6/23限定期間內，凡至平台上單筆消費滿600元還送300元。（圖／全聯提供）

而歡慶全聯小時達拓點突破500家，自5/27～6/23限定期間內，凡至平台上單筆消費滿600元還送300元；只要滿額立即現折100元，再送100元折價券2張。

5/27～6/23同時還有線上線下祭出超過300件商品「第2件5折起」、有機蔬菜「全面88折起」優惠，期間每週六日以PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1000元再送800福利點。

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