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爺確診過世「屍體吹12小時冷氣」苦等死亡證明　台南衛生局說話了

▲台南有網友其爺爺因病住院時確診，返家照顧因病死亡，要請台南市衛生局開立死亡證時，等超過12小時無任何消息，衛生局最後仍採行政相驗開立死亡證明解套。（圖／記者林悅攝）

▲台南有網友其爺爺因病住院時確診，返家照顧因病死亡，要請台南市衛生局開立死亡證時，等超過12小時還苦候不到，衛生局最後仍採行政相驗開立死亡證明解套。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南有網友PO文指出，其爺爺於凌晨在家中過世，因為是確診者所以請衛生局開立死亡證明，但家屬苦等仍等不到有人開，遺體已經放超過12小時，網友說他爺爺在醫院確診已經很倒楣了，現在回到家中不幸病逝，還因為等不到死亡證明，完全沒辦法處理後事，家屬除了無奈還是無奈！

針對此案，台南市衛生局回應表示，如果是自然老死或有病歷可循，進行行政相驗即可，但最近曾發生有舊疾且併covid-19確診死亡，對此衛生局將召開會議，商請衛生所醫師接到通報，COVID-19陽性確診者經判斷無自殺、他殺或意外等原因在宅死亡，仍可開立行政相驗死亡證明；如果疑義，再開立司法相驗通報單，給警方循司法相驗途經報請檢察官相驗。本案已請醫師進行行政相驗，開立死診證明，家屬已至衛生所領取死亡證明。但因衛生所早上8時才開始受理，加上26日當天又有門診及兒童施疫苗工作，醫師必須撥空處理，時間才會比較久。

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網友在臉書社群PO文指出：「爺爺是確診患者且今天在家中離世，他原本是肺癌及腦癌的患者，沒想到前幾天在醫院確診，照顧他的奶奶也同時確診，所以醫院想我們可能回家照顧比較好，所就爺爺將跟奶奶一帶回家中，今天凌晨約一點半發現無呼吸心跳，當下立即通知119且續做CPR至救護人員趕到後，救護人員也勸我們放棄急救，同時也幫我們叫了派出所單位，派出所那邊給了我們台南市衛生局的電話請我們早上8點聯繋衛生局要派人來開立死亡證明，且派出所的員警也跟我們說在尚未開立死亡證明前是不能動遺體的！」。

網友：「而早上8點時已經聯絡衛生局，對話的過程中有跟我們確定爺爺的病史以及最近發生的事情，但聽到說爺是確診患者，衛生局說這部分要給疾管署做決定，於是後續就沒有後續了，過程中又再度撥打衛生局的電話兩次，每次都詢問相同問題（病史、最近發生的事情），我們一路等到下午1點，完全沒有其他單位來電，最後大概一點半時，台南市衛生局打來，請我們聯繋派出所員警，員警那邊有衛生局傳真的相關資料，員警與們聯繋但目前仍然沒有消息」。

網友：「後來真的等太久，已經超過12小時，最後只能打電話請里長幫忙協助，里長也打電話請衛生局協調，到兩點半這次又是分局打電話來說請檢察官…」、「大家看下來可能會覺得有點亂，資訊就是這麼亂，沒有開立死亡證明前就是不能動遺體，我們也是放佛經並聯繋葬儀社這種情況該如何處理，除此之外我們什麼都做不了，目前說要與我們聯繫的有衛生局、派出所、分局、檢察官，派出所一直很積極地幫助我們家，也都有主動聯繋，反倒是衛生局從頭踢皮球到尾，踼是沒問題，但總要有個所以然，一下說會通報疾管署>沒消息，說會協助處理>沒消息，因為爺是確診者，我們同意，但等了一個早上，到現在下午了都沒有相關人士聯络我們就遺體放在那邊嗎？希望政府可以給出明確解答，確診者在家中過世到底是否有明確SOP？我的爺爺在醫院確診已經很倒楣了，現在回到家中不幸病逝還能不能一路好走，除了無奈還是無奈…」。

網友26日下午4時20分也更新PO文，指事情目前暫告一段落，相關單位直接開立死亡證明書以利後續…，感謝幫忙。

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台南網友爺爺過世確診死亡證明衛生局

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