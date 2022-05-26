普丁簽署新令！無條件允許「2地區居民」速得俄羅斯護照

▲俄羅斯25日簡化了赫爾松與扎波羅熱居民區的俄國公民身份與護照的程序。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯總統普丁25日簽署新令，簡化了俄羅斯佔領的赫爾松和扎波羅熱地區居民獲得俄羅斯公民身份和護照的程序，象徵著這2個地區又再一次向「俄羅斯化」邁進一步。不過，烏克蘭外交部隨即表示抗議，譴責俄國的舉動是在「公然侵犯烏克蘭的主權與領土完整，同時還違背國際人道主義的規範與原則」。

綜合外媒報導，俄羅斯在3月中旬宣稱，俄軍已完全控制了赫爾松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）部份地區，而莫斯科與親俄官員都認為，這2個地方遲早會成為俄羅斯的一部分。

俄羅斯總統普丁25日簽署行政命令，宣布即日起比照2019年為烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）親俄居民發放俄羅斯護照的做法，讓赫爾松與札波羅熱的居民可以迅速取得俄羅斯公民身份和護照。

在入籍程序被簡化後，札波羅熱與赫爾松居民在申請俄國護照時，不再需要提出財力證明或通過俄語能力考試，也不需要符合曾經居住在俄羅斯的條件，就能在3個月內通過申請案。

烏克蘭外交部隨後迅速發布聲明抗議，譴責俄國的舉動是在「公然侵犯烏克蘭的主權與領土完整，同時還違背了國際人道主義的規範與原則」。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也表示，這是俄羅斯試圖征服烏克蘭人民的方法之一，「華盛頓堅決反對俄羅斯的相關做法」。

此外，赫爾松與札波羅熱部份地區的親俄分子本週也宣布接受盧布與烏克蘭的赫里夫尼亞一起作為官方貨幣，讓這2個地區又再一次向「俄羅斯化」邁進一步。