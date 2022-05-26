普丁至少躲過5次暗殺！　40公斤炸藥差點在身邊引爆

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）有相當多政敵，多年來持續有人對他發出暗殺行動，自從烏俄戰爭爆發後，普丁身邊的保鑣人數也大幅增加，幾乎沒有人能靠近。事實上，自普丁掌權以來，他已經逃過了至少5次暗殺，其中一次還有40公斤的炸彈差點在他身邊引爆。

自從烏俄戰爭爆發後，普丁就拒絕冒任何風險，大幅升級身邊的安全戒備。知情人士透露，普丁幾乎已「沈迷於」有人要暗殺他的想法，現在他周圍各個角落幾乎都排有狙擊手，甚至有傳言說他安排替身出席活動，而克里姆林宮也24小時戒備森嚴，沒有任何人能靠近。

事實上，普丁自掌權以來，已經躲過至少5次暗殺，而官方公佈最近的一次是在2個多月前，當時普丁正在高加索地區，但是最後突襲沒有成功，普丁平安逃過一劫。普丁第一次遭暗殺的公開紀錄是2002年，當時他在亞塞拜然進行訪問，結果一名刺客在向同夥交付炸藥時遭逮捕，有兩名未透露姓名的男子被判處10年監禁。

短短一個月後，普丁的車隊差點在高速公路上被攻擊，當時有40公斤的炸藥被安置在路邊，所幸被及時發現。2003年有兩名男子試圖透過狙擊手槍殺普丁，據傳這兩名男子是退役的前俄羅斯特勤局人員。

接著到了2012年，有一名畢業於英國知名學府的車臣男子，準備炸毀普丁的車隊，結果事情敗露後，自己的妻子在攻堅時，遭俄警用子彈打穿頭部身亡，而他自己則遭到逮捕，刺客當時被安排到國家電視台，在全國轉播中供稱，「我們的目標是在莫斯科殺死普丁，最後的期限是總統大選的時候。」

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