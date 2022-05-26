　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，台北市的遠距教學形式、學童的疫苗接種引起家長關注。台北市副市長蔡炳坤26日表示，台北市國中小及附幼下週將持續進行遠距教學，並同步施打疫苗；國高中由於課程已屆期末，因此國三跟高三將維持遠距教學至畢業典禮、私立幼兒園與獨立幼兒園則會恢復實體上課。

▲▼北市疫情0526。（圖／北市府提供）

▲北市將維持遠距教學。（圖／北市府提供）

蔡炳坤表示，對於學校持續進行遠距教學，北市採科學、理性、務實的態度溝通，教育局也跟相關團體開會討論，決定下週持續進行遠距教學。至於疫苗接種計畫，他解釋，中小學進行遠距教學的同時，也將進行疫苗接種，從今天開始，無論是中學的BNT、兒童BNT都已經同步校園接種。

針對具體的停課時程，蔡炳坤解釋，國高中、高三課程已屆期末，因此可以維持遠距教學到畢業典禮，至於私幼兒園跟獨立幼兒園，因為不是每個學生都有打疫苗的需求，所以原則上就恢復實體上課，但學校若有需要、取得家長了解，一樣可以進行線上教學。

蔡炳坤補充，雖然採取遠距教學，但若要接種疫苗、定期考試、實作課程，仍然可以照常進行，國中小學童若有照顧需求，一樣可以送到學校去，學校照顧的經費教育局會另外補助。另一方面，清寒學生停課期間的午餐、線上教學需要的設備，教育局都會責成學校提早準備。

▼北市停課措施。（圖／北市府提供）

▲▼北市疫情0526。（圖／北市府提供）

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
台中20年「僑園飯店」宣布熄燈！最後營業日曝光
慘了！安珀赫德「做偽證」政府出手調查　恐面臨2國牢獄之災
僅2縣市不延長！　20縣市遠距教學至6／2
快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程
每天8萬例vs三級警戒哪個更慘？　網1句話揭真相
女學生「運動片」大量外流　遭上萬人意淫！網怒轟：超沒水準
韓資深男演員食道癌逝！　去年還在拍戲
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

陳其邁2動作高雄變「快篩富翁」　一次送145萬劑、72萬市民受惠

台商批除籍剝奪投票權　陸委會：提前回台就能投「選擇在自己」

懶人包／快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程

拜登護台口誤？戰略模糊又清晰？　國防院揭台灣最明確戰略

民怨收不到居隔書！張志豪怪市府卸責中央　新北反擊：勿模糊焦點

美國提供烏克蘭岸置魚叉飛彈　邱國正坦言擔憂：台灣取得不打折扣

82%烏克蘭人堅持寸土不讓　卓冠廷：想想台灣若放棄誰替我們發聲

快篩陽=確診今上路！侯友宜嘆「講了25天」　柯文哲：制度上線需要時間

快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

只需9分鐘、比PCR還準！日本發明「超高感度」快速篩檢裝置

求職哥LINE人資「1用詞」慘了！過來人篤定100%被刷：超不OK

東洋報喜！微球藥進入臨床獲千萬里程碑金　自製罕病藥在美上市

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

外資狂賣這十檔、買進面板雙雄！台股跌逾百點　三大法人賣超146.37億

陸肯德基「靠這隻鴨」賣雞　一鴨難求討論度暴增10倍

先探／散熱產能復工　液冷散熱新革命

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

台中男警愛慕女同事　偷鑰匙兩度闖宿舍偷內褲！遭記2小過

雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

快訊／再發振興券刺激市場？　行政院：目前沒有規劃

快訊／政府免費發快篩　中低收入戶每人5劑、長照住民3劑

徐巧芯違停風暴未歇！員警遭記2支申誡　柯文哲：我再問問局長怎麼回事

行政院推345.6億紓困救4大產業　約31萬勞工受惠

快訊／柯文哲一家五口3人確診！兒女高燒　自嘲當爸30年沒照顧小孩

ET民調／張善政戰陳時中、林智堅支持度曝　若對「他」可領先9.3%

「處女膜」歧視女性　網路調查近9成贊成更名

柯文哲自曝：我確診吃普拿疼就好了！

中華電信子公司爆造假工時　邱顯智：侵犯人性尊嚴

中小學提早放暑假？黃珊珊：下午說明

莫德納棄打潮！北市兒童BNT疫苗開打

遠見民調／侯友宜連任支持度破7成

更多熱門

相關新聞

把握機會！北市65歲↑長者「5月底前打疫苗」　可拿1000元＋2快篩

把握機會！北市65歲↑長者「5月底前打疫苗」　可拿1000元＋2快篩

台北市政府每週二、三開放疫苗預約平台，且多家醫院都開放網站預約；為提升民眾接種疫苗意願，台北市副市長蔡炳坤26日表示，針對65歲以上長者接種第1、2、3或4劑疫苗，在5月26日至5月31日接種疫苗，如果設籍在台北市，可拿到1000元商品券＋2劑快篩劑，非設籍北市則是500元商品券＋2劑快篩劑。

LIVE／北市＋9062例　柯文哲說明

LIVE／北市＋9062例　柯文哲說明

LIVE／北市＋9085例　柯文哲說明

LIVE／北市＋9085例　柯文哲說明

PCR出爐！台北市副市長蔡炳坤確診

PCR出爐！台北市副市長蔡炳坤確診

下週復課還是提早放假？　柯文哲最慢週四宣布

下週復課還是提早放假？　柯文哲最慢週四宣布

關鍵字：

蔡炳坤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面