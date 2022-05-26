快訊／北市停課措施一次看　部分幼兒園恢復實體上課

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實習記者張鈞量／台北報導

疫情持續延燒，台北市的遠距教學形式、學童的疫苗接種引起家長關注。台北市副市長蔡炳坤26日表示，台北市國中小及附幼下週將持續進行遠距教學，並同步施打疫苗；國高中由於課程已屆期末，因此國三跟高三將維持遠距教學至畢業典禮、私立幼兒園與獨立幼兒園則會恢復實體上課。

▲北市將維持遠距教學。（圖／北市府提供）

蔡炳坤表示，對於學校持續進行遠距教學，北市採科學、理性、務實的態度溝通，教育局也跟相關團體開會討論，決定下週持續進行遠距教學。至於疫苗接種計畫，他解釋，中小學進行遠距教學的同時，也將進行疫苗接種，從今天開始，無論是中學的BNT、兒童BNT都已經同步校園接種。

針對具體的停課時程，蔡炳坤解釋，國高中、高三課程已屆期末，因此可以維持遠距教學到畢業典禮，至於私幼兒園跟獨立幼兒園，因為不是每個學生都有打疫苗的需求，所以原則上就恢復實體上課，但學校若有需要、取得家長了解，一樣可以進行線上教學。

蔡炳坤補充，雖然採取遠距教學，但若要接種疫苗、定期考試、實作課程，仍然可以照常進行，國中小學童若有照顧需求，一樣可以送到學校去，學校照顧的經費教育局會另外補助。另一方面，清寒學生停課期間的午餐、線上教學需要的設備，教育局都會責成學校提早準備。

▼北市停課措施。（圖／北市府提供）