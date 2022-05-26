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學生輔助教材消費亂象頻傳「年逾百件」　教部將擬定契約納管

▲▼劉軒教提升遠距學習效率10個重點。（圖／Unsplash）

▲學生輔助教材消費爭議頻傳，行政院指定教部要擬定契約納管。（圖／Unsplash，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

隨著數位科技的發展，坊間複合型輔助教材已成為熱門的替代商品，但消費爭議也逐漸成長，根據行政院消保處統計，從2016年至今，平均每年消費爭議超過百件，金額從數萬到數十萬不等，行政院消保處今（26日）表示，已指定教育部為主管機關，盡速研訂相關管理機制，並擬訂定型化契約應記載及不得記載事項，建立健全安心的消費環境。

近幾年家長為了補強子女的課業，除參加補習班或聘請家教外，隨著數位科技發展，坊間紙本及數位的複合型輔助教材，已經成為熱門替代商品，但根據消保處統計，從2016年起，每年平均超過百件消費爭議，有時甚至近200件，而且消費金額經常動輒數萬元到十多萬元，甚至高達數十萬元。

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▲▼劉軒教提升遠距學習效率10個重點。（圖／Unsplash）

▲學生輔助教材消費爭議頻傳，行政院指定教部要擬定契約納管。（圖／Unsplash，照片人物與本事件無關）

消保處說明，根據各地方政府消費保護官反映，教材業者常以偏遠地區或弱勢家庭為行銷對象，勸誘家長購買長達數年高價教材，行銷手法有所爭議，例如自稱市府政策宣導人員或學校課輔老師等名義，讓家長誤以為跟相關機關或團體有合作或推薦的教材，強調比補習班便宜，還有網路或實體的課程諮詢服務，強化家長對教材期待，使其衝動而購買。

不過，消保處指出，上述業者卻對於應該揭露的消費資訊隱匿或避重就輕，例如強調可以優惠價購得全年級（國小6年或國、高中3年）教材及課程輔導，卻未告知通訊或訪問交易的解約權規定；標榜可分期付款，卻隱瞞實為向資融公司辦理貸款。

消保處認為，考量上述消費爭議對於一般受薪家庭費用實屬可觀，且影響權益甚鉅，行政院已請主管機關教育部，儘速研訂相關業者應注意事項，及定型化契約應記載及不得記載事項，以建立一個健全安心的消費環境，讓消費者購得真正需要的教材商品及服務。

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