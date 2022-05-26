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教育部未規劃提早放暑假　潘文忠：擬調整國高中停課標準

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠答詢 校園 健身房防疫相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

本土COVID-19疫情延燒，外界關注學生是否能提早放暑假；教育部長潘文忠今天受訪說，這攸關應屆畢業生及新生的入學權益，影響層面非常大，目前並沒有規劃要提前放暑假。

潘文忠也表示，目前正調整因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情授課方式實施標準，國高中部分，會比照國小、幼兒園，當有1個確診學生，就採取全班停課3天的作法，會報指揮中心核定。

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立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天繼續併案審查行政院及朝野立委所提公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案；潘文忠列席，並於會前接受媒體聯訪，作上述表示。

是否要讓學生提早放暑假，潘文忠說，依照各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以60日為限，這關係到非常多的應屆畢業生及新生入學權益，影響面非常大，以目前的情況，教育部並沒有規劃要提前放暑假。

潘文忠指出，因應疫情及指揮中心相關防疫政策，教育部仍以確診者為核心做防疫規劃，採取因校、因地制宜的評估，由學校與地方政府視疫情採取遠距教學等相關彈性作法。

關於防疫物資方面，潘文忠表示，會持續補充快篩試劑，到27日還會再加發60萬劑，總共達到270萬劑，讓學校在有學生確診、停課時，可以進行因應。

潘文忠也說，考量這階段的防疫事務相當繁忙，教育部在5月中旬行文給各縣市政府，暫停有關各項評鑑訪視工作，減輕第一線人員的工作負擔，對於參與防疫的工作人員，給予加班費用等支持。

根據教育部先前公告的調整授課方式實施標準，國小及幼兒園如有學生於確診或快篩陽性前2天內曾到校上課，所屬班級同學及導師，全班暫停實體課3天，改遠距教學；國高中階段如有學生於確診或快篩陽性前2天內曾到校上課，學生所屬班級座位的九宮格同學實施3天防疫假停止到校。

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