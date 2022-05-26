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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國家運動科學中心」拍板　蘇貞昌：提高運動科學支援選手的量能

記者蘇晏男／台北報導

教育部為推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，規劃成立專責的「行政法人國家運動科學中心」，行政院院會於26日拍板通過，將依程序函請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，該條例是設置「行政法人國家運動科學中心」，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上，為台灣爭取更多榮耀。

▲國訓中心 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國訓中心 。（圖／記者吳世龍攝）

教育部體育署表示，台灣選手在2020年東京奧運創下歷年參賽的最佳成績表現，獎牌背後除了是選手和教練長年辛苦的訓練，以及政府政策支持外，運動科學在選手培訓上的落實也扮演重要的角色，許多教練、學者、專家及立委也陸續倡議設立國家級運動科學中心，以協助選手教練及國家體育運動之發展，讓臺灣的競技運動表現再次升級。

體育署說，為進一步推動運動科學研究及應用，及將各個科學領域之知識應用於運動發展，擬具「國家運動科學中心設置條例」草案，期藉由行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援，並配合政府體育運動政策，對促進國內運動科學之發展提供更大貢獻。

教育部體育署表示，初步規劃將國家運動科學中心籌備處設置於國訓中心園區內，一方面實際參與並深入了解現行運動科學支援體系的運作模式，另一方面則有利於妥善規劃運科中心未來的內部組織架構，銜接後續的後勤運科支援計畫。

行政院發言人羅秉成在行院後會記者會上轉述蘇貞昌的裁示，表示這幾年來政府大力支持體育發展，不僅體育預算從2016年的80億元，成長到今年的134億元，並投入近百億元在國訓中心第二跟第三期計劃，讓國手有更專業、舒適的訓練環境跟場地，且連協助選手的團隊、教練、防護員等相關待遇跟照護也一併提升。

蘇貞昌說，國訓中心近年來透過專業化跟科學化培訓選手，成果展現在東京奧運上。該條例是設置行政法人國家運動科學中心，用來提高運動科學支援選手的量能，持續協助選手在國際體壇上，為台灣爭取更多榮耀。

蘇貞昌也說，拳擊選手林郁婷在土耳其勇奪世界錦標塞57公斤級的金牌，而羽球選手戴資穎則在泰國羽球公開賽，打敗東奧第一名的中國選手奪金，是戴第23座羽聯賽的冠軍，創羽球女單歷史紀錄。這兩位年輕選手接連獲好成績，除振奮人心，也讓人看到台灣體育堅強的實力，教育部與相關部會要持續給選手最好環境、最新最科技的設備，從國內訓練到國外出賽，都要給選手最好照顧。

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教育部體育署國訓中心國家運動科學中心

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