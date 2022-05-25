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快訊／本土生確診總數近16萬！單日+8009　全台6175所園校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內疫情嚴峻，今天已有超過6千所園校停採遠距教學。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（25日）傍晚公布最新統計資料，截至今天16時為止，校園新增8009人確診，除8人為境外生，其餘8001全都是本土學生，本土生累計確診總數接近16萬人，其中光是國小學生就有近5.5萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市、6175所園校停課，較昨天又增加172所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為15萬9770人，較昨天新增8009例，其中8例為境外生，其餘全部都是本土學生，也讓本土生確診總數來到15萬9146例，而本土生新增8001例確診，包括大專校院新增1100例、高中1319例、國中1010例、小學生3037例、幼兒園1535例；境外生今天新增8例，累計確診總數來到624例。

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▲▼今天校園新增8009例確診。（圖／教育部提供）

▲今天校園新增8009例確診，本土學生佔8001例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、6175所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加172所園校。

若進一部細分，教育部表示，今天共有5588所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天增加182所，包含幼兒園2087所、國小2,378、國中 697校、高級中等學校312校、大專校院114校；另有587所園校採「部分班級」暫停實體課程，則比昨天減少10所，包含幼兒園356所、國小 116校、國中42校、高級中等學校 50校、大專校院23校。
 

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