蔡英文推「高雄經驗」！肯定陳其邁　找軍師進綠營曝防疫關鍵

▲高雄市醫師公會理師長朱光興（右）、副理事長蔡昌學前往綠營分享防疫高雄經驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

本土疫情發燒，民進黨主席蔡英文非常重視高雄經驗，特別在中執會當中找來高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學專案報告「高雄市的防疫模式經驗分享：全人照護，縱橫整合」。

高雄市從今年1月中旬在高雄港區域爆發本土疫情以來，市長陳其邁每天都會邀集專家學者在晚上8點召開會議，討論防疫措施，同時還成立了一個戰情室，高雄市更是首創診所快篩，也就是透過基層醫師的專業判斷，讓民眾前往診所就診，基層醫師發現有異，就會提供免費快篩找出黑數，另一方面也可以紓解地區醫院、教學醫院的量能，把資源留給中重症患者。

▲高雄市醫師公會理師長朱光興前往綠營分享防疫高雄經驗 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市努力防疫的作為，被民進黨主席蔡英文看到了，25日民進黨召開中執會時，特別邀請高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學專案報告。朱光興表示，高雄市府與基層診所合作，於今年1月就開始實施擴大篩檢，只要市民有一週2次、兩週3次呼吸道症狀，就可到合約診所看診、領取免費快篩試劑。這次輕症者占多數，基層診所就可以擔起重任，不需要到大醫院，高雄啟動基層診所照護計畫，落實輕重症分流，動員基層診所，目前有超過500個診所投入。

朱光興指出，高雄啟動一站式服務便民，簡化流程，並且提升效率，早期診斷，讓民眾安心。此外，市府還製作、協助診所懸掛明顯的布條，讓民眾可以一眼識別合作診所。全高雄有23個專責篩檢站，9個小兒確診戶外門診，並設置車來速大型採檢站，讓需要的民眾可以快速獲得相關醫療資源。