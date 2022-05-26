嘉義縣市要道軍輝橋改建　上下游兩便橋紓解交通

▲▼嘉義軍輝橋即將改建 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉縣報導

交通部公路總局第五區養護工程處於嘉義市東區舉辦「台18線軍輝橋改建工程」開工祈福典禮，由公路總局陳副總工程司松堂率養路組莊主任工程司江隆，協同五工處處長謝哲雄等人，並在嘉義市黃市長敏惠率相關局處主管、經濟部水利署第五河川局莊局長曜成以及王美惠立法委員服務處等各級民意代表和地區里長等踴躍到場共同祈福。

有鑑於軍輝橋為台18線由嘉義市跨越八掌溪聯絡嘉義中埔鄉至阿里山的重要橋梁，興建時間已久且橋長不足及部分橋基裸露，該路段交通流量頗大，地方政府引頸期盼辦理改建，以利改善轉向車流及用路人行車安全，故而納入省道改善計畫辦理改建，4月30日開工。

台18線西起嘉義太保高鐵站附近，東至塔塔加遊客中心，全長約109公里，軍輝橋為行經嘉義市跨越八掌溪的連外主要橋梁，因興建及擴建均已逾40年，橋長不符最新的河川治理計畫寬度，故納入省道改善計畫-橋隧安全可靠度提升與延壽內辧理改建，計畫經費約9.70億元，工期900日曆天。

考量減少改建期間對用路人交通衝擊，開工後將先於上下游分別新建1座通行便橋，將原先的車流及行人改道至通行便橋上行走，再進行既有軍輝橋一次性的拆除及改建，以縮短橋梁改建的施工期程，今透過開工祈福典禮，期盼地方對工程的支持與協助，以利工程如期如質完成。



再則配合嘉義市政府積極辦理都市計畫變更下，新建後的軍輝橋橋寬將增加至25公尺，橋長則增加至295公尺，主跨長度達84公尺，直接跨越深槽河道，可提升橋梁的行車安全度及可靠度。考量減少對原有用路人交通的衝擊，開工後先於上下游分別新建1座通行便橋，將原先的車流及行人分別改道至通行便橋上行走，再進行既有軍輝橋一次性的拆除及改建，以縮短橋梁改建的施工期程。

軍輝橋為嘉義市前往阿里山之主要通道，可促進嘉義縣市觀光遊憩資源整體規劃與開發，帶動其經濟發展與繁榮，整合沿線旅遊景點，活絡嘉義縣市觀光產業。