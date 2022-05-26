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快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

單日死亡突破百例！中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增8萬1852例本土個案，另增55例境外移入，確診個案新增104例死亡，死亡再創單日歷史新高。本土病例方面僅有新北市破萬，個案1萬7632例，其餘縣市則依序是台中市9944例、桃園市9484例、台北市9062例、高雄市8566例、台南市5871例、彰化縣3281例、屏東縣2623例、宜蘭縣2041例。

▲▼指揮中心公布5/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布5/26確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之81,852例本土病例， 39,020例男性，42,799例女性，33例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,632例)，臺中市(9,944例)，桃園市(9,484例)，臺北市(9,062例)，高雄市(8,566例)，臺南市(5,871例)，彰化縣(3,281例)，屏東縣(2,623例)，新竹縣(2,282例)，宜蘭縣(2,041例)，苗栗縣(1,700例)，基隆市(1,690例)，新竹市(1,679例)，花蓮縣(1,291例)，雲林縣(1,105例)，南投縣(1,004例)，嘉義縣(920例)，臺東縣(749例)，嘉義市(522例)，澎湖縣(206例)，金門縣(182例)，連江縣(18例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，30例男性，25例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國2例、調查中53例。入境日介於今年5月24日至5月25日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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