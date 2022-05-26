阿嬤抱怨3歲孫發燒急診被趕回家　羅一鈞：有3症狀要特別注意

▲一名阿嬤表示孫子因高燒不退，帶去基隆長庚醫院掛急診，但回家後一直沒退燒讓她相當緊張。（圖／基隆長庚醫院）

記者張乃文／台北報導

基隆市一名阿嬤昨（25）日晚間就發文表示，她3歲的孫子高燒不退，到基隆長庚掛急診，做完快篩拿了退燒、止咳藥就回家，不論吃藥、用塞劑都沒有退燒，讓她相當緊張。對此，指揮中心表示，一般在醫師評估下，狀態允許會可在家吃藥觀察，醫師們也會衛教注意事項，但也再次提醒，發燒41度以上或持續昏睡、嘔吐、抽搐等情況就要緊急送醫。

「有誰能救救我家孫子」，基隆一名阿嬤昨晚9時許在臉書社團「基隆人」發文表示，她3歲的孫子早上發高燒到基隆長庚掛急診，做完快篩拿了退燒、止咳藥就回家，但不論吃藥、用塞劑都沒有退燒，「現在整個迷糊了，怎麼辦，去醫院也沒看診直接被趕回來」。

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指揮中心指揮官陳時中表示，擔心是可以體會的，不過還是提醒在使用藥物時，不要太急著認為很快就會有特別效果。而醫療應變組副組長羅一鈞則說，通常小朋友經過醫師評估症狀及生命徵象都許可的狀況下，即便是請回家也會先衛教注意事項，也再次提醒民眾，若發燒超過41度或持續昏睡、嘔吐、抽搐等情況要緊急送醫。

羅一鈞解釋，一般情況下，高燒39度以上，但不屬於1歲以下小小孩，通常都可在家吃藥觀察，如有上述症狀上的變化，或是警訊徵兆則建議安排就醫，也可撥打119協助。而家長擔心退燒效果不足或是注意事項不夠了解時，也可以透過視訊就醫進行診療，或是與居家照護團隊聯繫，會有每日個案管理團隊幫忙解惑。