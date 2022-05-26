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每天8萬例vs三級警戒哪個更慘？網1句話揭真相：自由度很低

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年確診病例屢屢破萬。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

本土疫情再起，自5月中開始，多日確診數字突破8萬例，讓不少人聯想到去年三級警戒的慘況。一名網友指出，有朋友就抱怨現在的生意比去年還慘，但他認為小吃店和健身房的人潮依舊，似乎沒有對方所說的這麼嚴重。不少網友看到後認為還是去年更慘，「自由度相當低」。

原PO在PTT發文表示，一名開餐飲業的朋友抱怨，現在的生意相當慘澹，比去年三級警戒時更可怕。不過他認為，雖然比較少人選擇內用，但外帶的人潮還是相當多，不僅質疑「是他開的店不好吃吧？」且認為還是很多人上健身房脫口罩重訓，感覺關心疫情的人減少了，好奇問「現在真的有比去年三級警戒慘嗎？」

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▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO朋友抱怨餐廳客人減少。（示意圖／記者李毓康攝）

不少網友認同原PO說法，表示「去年一堆店推出外帶打折或防疫餐，今年沒什麼店做外帶促銷，所以我不相信餐飲業今年比去年慘」、「我這邊一堆店晚餐時間都是排隊一條龍，根本沒差，你說的應該是很難吃的吧」、「去年街上都沒人，路邊停車位都空的，今天出門還找不到停車位」、「去年比較慘，去年完全不進公司，今年周周都去個一兩天」、「個人覺得，去年三級比較慘，可能現在有先前經驗，加上去年的自由度是相當低的，真要比，去年限制比病毒恐怖」。

但也有人認為，「我現在只訂便當和在家吃，應該真的慘」、「因為人都被隔離了吧」、「體感一直常買的餐飲店，人潮都明顯少了」、「我猜是通膨漲價，不少人乾脆自己煮省錢吧」、「心底的恐懼大概一樣，但是經濟可能好一些」。

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