醫估4成人口染疫　陳時中：高原期會長一點「20%人口染疫是上限」

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情延燒，近期持續單日確診維持8萬上下，有專家認為7月底疫情高峰會過去，最終也預估最多30至40%的人會感染。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日表示，以目前速度評估，15%~20％人口染疫應該是這波疫情上限；他也提到，目前台灣處於高原期可能會比鄰近國家要長一點。

台大小兒科醫師李秉穎先前曾預估，9月才比較有機會恢復正常生活。不過，有感染科醫師預估，以真實染疫率約10%，加上近65%的追加劑接種率，最快再2週就能達成80%群體免疫，是否也意味著正常生活的日子可提前到來？李秉穎則說「還不一定」，9月是最樂觀估計，不過至少在7月底高峰會過去，他也預估，最多30至40%的人會感染。

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陳時中今對此回應「四成我相信不可能，三成可能性不能說完全沒有，這波疫情發生50多天，現在高原單日8~9萬病例，以此速度來看，15%或者20%應該是這波疫情的上限」。如果到30%差不多是韓國的狀況，不過目前發展曲線和趨勢看起來不像，還會持續注意。

至於高原期，陳時中說，各國大致上都是一個月至兩個月，台灣可能會稍微長一些，因為我們的疫情波形和香港、韓國、紐西蘭比較沒那麼陡峭，越是不陡峭，時間就放得比較久，當然每個人預估都不是很相像，一個月到兩個月是近來亞洲幾國看到的情況。