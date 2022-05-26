老師上課忘關「投屏」女友發豔照求親親　學生尷尬忍笑「舉手破防」

記者魏有德／綜合報導

大陸一名課外美術班男老師上課時，將自己的電腦投影至大螢幕上輔助教學，不料，老師女友在課堂上發來一張豔照，還問男老師，「新買的口紅好看嗎...給我拍個親親視頻（影片）。」同學們發現大螢幕上的「變化」後紛紛暗自竊笑，直至一名男學生舉手，「可以幫我錄個親親視頻嗎？」這名老師才發現對話全被學生看光，尷尬地抱頭狂笑。

▲大陸一名男老師在課堂上收到女友情話，忘記關投屏效果讓所有學生看得很過癮。（圖／翻攝微博星視頻，下同）

根據網路流傳的影片顯示，這名王姓美術課老師在課堂上安排好學生的繪畫作業後，便收到女友發來的美豔短片，女友還問他，「新買的口紅好看嗎？」王老師則回覆，「這顏色太勾人啦！我寶真漂亮，嘿嘿。」

這時，台下的同學們開始互通有無，王老師還一本正經的請同學們，「自己畫自己的，趕緊畫，別討論。」隨後，女友又提出要王老師立即拍一個「親親視頻」，還要說點肉麻的話，讓王老師坐立難安，女友甚至說，「親我的時候咋（怎麼）不害羞？快點，不然我生氣了！」

正當王老師要「採取行動」的時候，坐在第一排的一位男同學舉手發問，「老師能幫我一個忙嗎？能幫我錄一個親親的視頻....」引起所有同學哄笑。王老師回頭一看才驚覺剛才的「情話」全被看光。

王老師頓時臉紅得跟關公一樣，同時把筆電迅速闔上，尷尬的抱頭狂笑，同學這時還要補上一刀，「害羞啥啊？你抱人親人的時候都不害羞.....」最後，王老師開玩笑地把桌上衛生紙扔向同學，還坐不穩跌坐在地，讓同學們上了一堂精彩的沈浸式「情話」課。