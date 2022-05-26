假做問卷調查拐國中生進小巷　噁男「摸鳥、摸胸部」下場出爐　

▲28歲蘇姓男子去年以做問卷的名義，在苗栗街頭搭訕國中生後，帶學生到巷內強制猥褻。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者戴上容／苗栗報導

28歲蘇姓男子去年佯裝大學生做問卷的名義，在苗栗街頭搭訕一名正要上學的國中生，國中生被帶往小巷後，蘇男「伸出魔爪」摸國中生的胸部及生殖器，國中生以要上課了脫逃，到學校後告訴導師，導師通報校方後，警方循線逮捕，苗栗地方法院審理，認定蘇男對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年4個月，全案可上訴。

蘇男於去年5月8日在上學時段、上午7點15分許，在苗栗縣苗栗市一處路口，向騎單車停等紅燈的男學生搭訕，蘇男佯稱自己是做問卷的大學生，問男學生「是不是運動員？有沒有腹肌？要不要拍照？」蘇男要求男學生跟他進入路旁小巷，男學生因不好意思拒絕，就跟著蘇男進入。

進到小巷後，蘇男要求男學生把上衣拉上，開始撫摸男學生腹部，接著用手機拍照，後來又要求男學生把褲子解開，蘇男摸男學生胸部，另一手隔著內褲摸男學生下體，還叫男學生閉上眼睛、身體放鬆，男學生被蘇男的舉動嚇著，向後退步，並拒絕說「不要這樣」。

豈料，這蘇男還問男學生「要不要去更裡面的小巷？」，國中生說「還要上學」趕緊離開。男學生到校後立刻向學校師長反映，校方了解狀況後報警，循線將蘇男查緝到案。

蘇男坦承有向男學生以做問卷調查名義，帶往路旁小巷內，並要求男學生拉起上衣及拉下褲子等事，但他否認有摸男學生的身體，辯稱是在幫男學生拍照時，因調整姿勢而不小心觸碰到。

法官依據男學生師長證稱，男學生平日表活潑開朗，遭遇此事後情緒震驚、鬱悶，且蘇男證詞前後不一、避重就輕，加上男學生指證歷歷，若非親身經歷，難以憑空杜撰。

蘇男為一逞性慾，以違反男學生意願之方式而對其為猥褻行為，影響男學生人格發育成長，飽受身心創傷，造成一輩子難以抹滅之陰影，嚴重妨礙男學生身心發展，損及日後其對於兩性關係及家庭觀念之認知。

法官衡量蘇男犯罪動機、目的及犯後否認犯行，然已與男學生達成調解並給付調解金，且蘇男犯行時未以暴力、恐嚇手段及男學生母親表示希望從輕量刑，並輔助蘇男就醫治療之刑度意見等一切情狀，依犯對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，處3年4個月徒刑。全案可上訴。